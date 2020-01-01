Effect AI (EFFECT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Effect AI (EFFECT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Effect AI (EFFECT) Informacije Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Službena web stranica: https://effect.ai Bijela knjiga: https://docs.effect.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Kupi EFFECT odmah!

Effect AI (EFFECT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Effect AI (EFFECT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Povijesni maksimum: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Povijesni minimum: $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 Trenutna cijena: $ 0.006115 $ 0.006115 $ 0.006115 Saznajte više o cijeni Effect AI (EFFECT)

Effect AI (EFFECT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Effect AI (EFFECT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EFFECT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EFFECT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EFFECT tokena, istražite EFFECT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EFFECT Jeste li zainteresirani za dodavanje Effect AI (EFFECT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EFFECT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EFFECT na MEXC-u odmah!

Effect AI (EFFECT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EFFECT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EFFECT povijest cijena odmah!

EFFECT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EFFECT? Naša EFFECT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EFFECT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!