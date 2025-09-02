Više o EFFECT

EFFECT Informacije o cijeni

EFFECT Bijela knjiga

EFFECT Službena web stranica

EFFECT Tokenomija

EFFECT Prognoza cijena

EFFECT Povijest

Vodič za kupnju EFFECT

Konverter EFFECT u fiducijarnu valutu

EFFECT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Effect AI Logotip

Effect AI Cijena(EFFECT)

1 EFFECT u USD cijena uživo:

$0.00608
$0.00608$0.00608
-0.57%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Effect AI (EFFECT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:20 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006079
$ 0.006079$ 0.006079
24-satna najniža cijena
$ 0.006173
$ 0.006173$ 0.006173
24-satna najviša cijena

$ 0.006079
$ 0.006079$ 0.006079

$ 0.006173
$ 0.006173$ 0.006173

$ 0.1142674141320987
$ 0.1142674141320987$ 0.1142674141320987

$ 0.005702643231484674
$ 0.005702643231484674$ 0.005702643231484674

+0.29%

-0.57%

-1.32%

-1.32%

Effect AI (EFFECT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006098. Tijekom protekla 24 sata, EFFECTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006079 i najviše cijene $ 0.006173, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFFECT je $ 0.1142674141320987, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005702643231484674.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFFECT se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -1.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Effect AI (EFFECT)

No.5060

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.94K
$ 8.94K$ 8.94K

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

0.00
0.00 0.00

520,000,000
520,000,000 520,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Effect AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 8.94K. Količina u optjecaju EFFECT je 0.00, s ukupnom količinom od 520000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.17M.

Effect AI (EFFECT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Effect AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003485-0.57%
30 dana$ +0.00002+0.32%
60 dana$ -0.00012-1.93%
90 dana$ +0.000047+0.77%
Effect AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EFFECT od $ -0.00003485 (-0.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Effect AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00002 (+0.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Effect AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EFFECT od $ -0.00012 (-1.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Effect AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000047 (+0.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Effect AI (EFFECT)?

Pogledajte Effect AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Effect AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EFFECT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Effect AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Effect AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Effect AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Effect AI (EFFECT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Effect AI (EFFECT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Effect AI.

Provjerite Effect AI predviđanje cijene sada!

Effect AI (EFFECT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Effect AI (EFFECT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EFFECT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Effect AI (EFFECT)

Tražiš kako kupiti Effect AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Effect AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EFFECT u lokalnim valutama

1 Effect AI(EFFECT) u VND
160.46887
1 Effect AI(EFFECT) u AUD
A$0.00926896
1 Effect AI(EFFECT) u GBP
0.00445154
1 Effect AI(EFFECT) u EUR
0.0051833
1 Effect AI(EFFECT) u USD
$0.006098
1 Effect AI(EFFECT) u MYR
RM0.02573356
1 Effect AI(EFFECT) u TRY
0.25074976
1 Effect AI(EFFECT) u JPY
¥0.896406
1 Effect AI(EFFECT) u ARS
ARS$8.39944618
1 Effect AI(EFFECT) u RUB
0.49125488
1 Effect AI(EFFECT) u INR
0.536624
1 Effect AI(EFFECT) u IDR
Rp99.96719712
1 Effect AI(EFFECT) u KRW
8.4929895
1 Effect AI(EFFECT) u PHP
0.34831776
1 Effect AI(EFFECT) u EGP
￡E.0.29593594
1 Effect AI(EFFECT) u BRL
R$0.03311214
1 Effect AI(EFFECT) u CAD
C$0.00835426
1 Effect AI(EFFECT) u BDT
0.74108994
1 Effect AI(EFFECT) u NGN
9.3241469
1 Effect AI(EFFECT) u COP
$24.48993388
1 Effect AI(EFFECT) u ZAR
R.0.1073248
1 Effect AI(EFFECT) u UAH
0.25227426
1 Effect AI(EFFECT) u VES
Bs0.890308
1 Effect AI(EFFECT) u CLP
$5.91506
1 Effect AI(EFFECT) u PKR
Rs1.72792928
1 Effect AI(EFFECT) u KZT
3.28200458
1 Effect AI(EFFECT) u THB
฿0.19702638
1 Effect AI(EFFECT) u TWD
NT$0.18672076
1 Effect AI(EFFECT) u AED
د.إ0.02237966
1 Effect AI(EFFECT) u CHF
Fr0.0048784
1 Effect AI(EFFECT) u HKD
HK$0.04750342
1 Effect AI(EFFECT) u AMD
֏2.33102148
1 Effect AI(EFFECT) u MAD
.د.م0.05476004
1 Effect AI(EFFECT) u MXN
$0.11366672
1 Effect AI(EFFECT) u SAR
ريال0.0228675
1 Effect AI(EFFECT) u PLN
0.02213574
1 Effect AI(EFFECT) u RON
лв0.02640434
1 Effect AI(EFFECT) u SEK
kr0.05726022
1 Effect AI(EFFECT) u BGN
лв0.01018366
1 Effect AI(EFFECT) u HUF
Ft2.05801402
1 Effect AI(EFFECT) u CZK
0.1271433
1 Effect AI(EFFECT) u KWD
د.ك0.00185989
1 Effect AI(EFFECT) u ILS
0.0204283
1 Effect AI(EFFECT) u AOA
Kz5.55875386
1 Effect AI(EFFECT) u BHD
.د.ب0.002292848
1 Effect AI(EFFECT) u BMD
$0.006098
1 Effect AI(EFFECT) u DKK
kr0.03884426
1 Effect AI(EFFECT) u HNL
L0.15952368
1 Effect AI(EFFECT) u MUR
0.2792884
1 Effect AI(EFFECT) u NAD
$0.10708088
1 Effect AI(EFFECT) u NOK
kr0.06098
1 Effect AI(EFFECT) u NZD
$0.01030562
1 Effect AI(EFFECT) u PAB
B/.0.006098
1 Effect AI(EFFECT) u PGK
K0.02579454
1 Effect AI(EFFECT) u QAR
ر.ق0.02219672
1 Effect AI(EFFECT) u RSD
дин.0.61028784

Effect AI Resurs

Za dublje razumijevanje Effect AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Effect AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Effect AI

Koliko Effect AI (EFFECT) vrijedi danas?
Cijena EFFECT uživo u USD je 0.006098 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EFFECT u USD?
Trenutačna cijena EFFECT u USD je $ 0.006098. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Effect AI?
Tržišna kapitalizacija za EFFECT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EFFECT?
Količina u optjecaju za EFFECT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EFFECT?
EFFECT je postigao ATH cijenu od 0.1142674141320987 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EFFECT?
EFFECT je vidio ATL cijenu od 0.005702643231484674 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EFFECT?
24-satni obujam trgovanja za EFFECT je $ 8.94K USD.
Hoće li EFFECT još narasti ove godine?
EFFECT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EFFECT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:20 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EFFECT u USD kalkulator

Iznos

EFFECT
EFFECT
USD
USD

1 EFFECT = 0.006098 USD

Trgujte EFFECT

EFFECTUSDT
$0.00608
$0.00608$0.00608
-0.26%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine