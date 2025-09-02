Što je DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain (DUCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DuckChain (DUCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

DuckChain Resurs

Za dublje razumijevanje DuckChain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DuckChain Koliko DuckChain (DUCK) vrijedi danas? Cijena DUCK uživo u USD je 0.004657 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DUCK u USD? $ 0.004657 . Provjerite Trenutačna cijena DUCK u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DuckChain? Tržišna kapitalizacija za DUCK je $ 24.94M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DUCK? Količina u optjecaju za DUCK je 5.35B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUCK? DUCK je postigao ATH cijenu od 0.013127834105261482 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUCK? DUCK je vidio ATL cijenu od 0.00196542123946365 USD . Koliki je obujam trgovanja za DUCK? 24-satni obujam trgovanja za DUCK je $ 1.98K USD . Hoće li DUCK još narasti ove godine? DUCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.

