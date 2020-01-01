DuckChain (DUCK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DuckChain (DUCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DuckChain (DUCK) Informacije DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Službena web stranica: https://duckchain.io/ Bijela knjiga: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Kupi DUCK odmah!

DuckChain (DUCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DuckChain (DUCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.29M $ 25.29M $ 25.29M Ukupna količina: $ 9.45B $ 9.45B $ 9.45B Količina u optjecaju: $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 47.23M $ 47.23M $ 47.23M Povijesni maksimum: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 Povijesni minimum: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 Trenutna cijena: $ 0.004723 $ 0.004723 $ 0.004723 Saznajte više o cijeni DuckChain (DUCK)

DuckChain (DUCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DuckChain (DUCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUCK tokena, istražite DUCK cijenu tokena uživo!

DuckChain (DUCK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DUCK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DUCK povijest cijena odmah!

DUCK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUCK? Naša DUCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUCK predviđanje cijene tokena odmah!

