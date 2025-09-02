Dtec (DTEC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0204. Tijekom protekla 24 sata, DTECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02025 i najviše cijene $ 0.02095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTEC je $ 0.209790098274572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011350206009706468.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTEC se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -14.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dtec (DTEC)
No.1868
$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M
$ 134.71K
$ 134.71K$ 134.71K
$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M
87.20M
87.20M 87.20M
450,000,000
450,000,000 450,000,000
338,415,647.49448
338,415,647.49448 338,415,647.49448
19.37%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dtec je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 134.71K. Količina u optjecaju DTEC je 87.20M, s ukupnom količinom od 338415647.49448. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.
Dtec (DTEC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dtec za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000082
-0.04%
30 dana
$ -0.00624
-23.43%
60 dana
$ +0.00489
+31.52%
90 dana
$ -0.01448
-41.52%
Dtec promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DTEC od $ -0.0000082 (-0.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dtec 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00624 (-23.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dtec 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DTEC od $ +0.00489 (+31.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dtec 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01448 (-41.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dtec (DTEC)?
Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.
Dtec dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dtec ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DTEC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Dtec na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dtec učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Dtec Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Dtec (DTEC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dtec (DTEC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dtec.
Razumijevanje tokenomike Dtec (DTEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Dtec (DTEC)
Tražiš kako kupiti Dtec? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dtec na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.