Dtec Logotip

Dtec Cijena(DTEC)

1 DTEC u USD cijena uživo:

$0.02044
$0.02044
-0.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dtec (DTEC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:48:41 (UTC+8)

Dtec (DTEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02025
$ 0.02025
24-satna najniža cijena
$ 0.02095
$ 0.02095
24-satna najviša cijena

$ 0.02025
$ 0.02025

$ 0.02095
$ 0.02095

$ 0.209790098274572
$ 0.209790098274572

$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468

+0.14%

-0.04%

-14.43%

-14.43%

Dtec (DTEC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0204. Tijekom protekla 24 sata, DTECtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02025 i najviše cijene $ 0.02095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DTEC je $ 0.209790098274572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011350206009706468.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DTEC se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -14.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dtec (DTEC)

No.1868

$ 1.78M
$ 1.78M

$ 134.71K
$ 134.71K

$ 9.18M
$ 9.18M

87.20M
87.20M

450,000,000
450,000,000

338,415,647.49448
338,415,647.49448

19.37%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dtec je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 134.71K. Količina u optjecaju DTEC je 87.20M, s ukupnom količinom od 338415647.49448. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.

Dtec (DTEC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dtec za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000082-0.04%
30 dana$ -0.00624-23.43%
60 dana$ +0.00489+31.52%
90 dana$ -0.01448-41.52%
Dtec promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DTEC od $ -0.0000082 (-0.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dtec 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00624 (-23.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dtec 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DTEC od $ +0.00489 (+31.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dtec 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01448 (-41.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dtec (DTEC)?

Pogledajte Dtec stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dtec ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DTEC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dtec na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dtec učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dtec Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dtec (DTEC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dtec (DTEC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dtec.

Provjerite Dtec predviđanje cijene sada!

Dtec (DTEC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dtec (DTEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dtec (DTEC)

Tražiš kako kupiti Dtec? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dtec na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DTEC u lokalnim valutama

Dtec Resurs

Za dublje razumijevanje Dtec, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Dtec web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dtec

Koliko Dtec (DTEC) vrijedi danas?
Cijena DTEC uživo u USD je 0.0204 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DTEC u USD?
Trenutačna cijena DTEC u USD je $ 0.0204. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dtec?
Tržišna kapitalizacija za DTEC je $ 1.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DTEC?
Količina u optjecaju za DTEC je 87.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DTEC?
DTEC je postigao ATH cijenu od 0.209790098274572 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DTEC?
DTEC je vidio ATL cijenu od 0.011350206009706468 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DTEC?
24-satni obujam trgovanja za DTEC je $ 134.71K USD.
Hoće li DTEC još narasti ove godine?
DTEC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DTEC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:48:41 (UTC+8)

