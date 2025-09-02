Što je Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec (DTEC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dtec (DTEC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DTEC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Dtec Resurs

Za dublje razumijevanje Dtec, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dtec Koliko Dtec (DTEC) vrijedi danas? Cijena DTEC uživo u USD je 0.0204 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DTEC u USD? $ 0.0204 . Provjerite Trenutačna cijena DTEC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Dtec? Tržišna kapitalizacija za DTEC je $ 1.78M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DTEC? Količina u optjecaju za DTEC je 87.20M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DTEC? DTEC je postigao ATH cijenu od 0.209790098274572 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DTEC? DTEC je vidio ATL cijenu od 0.011350206009706468 USD . Koliki je obujam trgovanja za DTEC? 24-satni obujam trgovanja za DTEC je $ 134.71K USD . Hoće li DTEC još narasti ove godine? DTEC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DTEC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

