Dtec (DTEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dtec (DTEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Dtec (DTEC) Informacije Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Službena web stranica: https://dtec.space/ Bijela knjiga: https://dtec.space/whitepaper Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f Kupi DTEC odmah!

Dtec (DTEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dtec (DTEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ukupna količina: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Količina u optjecaju: $ 92.74M $ 92.74M $ 92.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Povijesni maksimum: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Povijesni minimum: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Trenutna cijena: $ 0.01828 $ 0.01828 $ 0.01828 Saznajte više o cijeni Dtec (DTEC)

Dtec (DTEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dtec (DTEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DTEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DTEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DTEC tokena, istražite DTEC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DTEC

Dtec (DTEC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DTEC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DTEC povijest cijena odmah!

DTEC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DTEC? Naša DTEC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DTEC predviđanje cijene tokena odmah!

