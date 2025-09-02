Više o DOT

Polkadot Logotip

Polkadot Cijena(DOT)

1 DOT u USD cijena uživo:

$3.69
-1.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Polkadot (DOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:36:25 (UTC+8)

Polkadot (DOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.613
24-satna najniža cijena
$ 3.886
24-satna najviša cijena

$ 3.613
$ 3.886
$ 55.00497580824179
$ 2.6928957061
+0.73%

-1.11%

-0.89%

-0.89%

Polkadot (DOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.693. Tijekom protekla 24 sata, DOTtrgovalo je između najniže cijene $ 3.613 i najviše cijene $ 3.886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOT je $ 55.00497580824179, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.6928957061.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOT se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkadot (DOT)

No.24

$ 5.96B
$ 15.86M
$ 5.96B
1.61B
--
1,612,772,333.026867
0.15%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkadot je $ 5.96B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.86M. Količina u optjecaju DOT je 1.61B, s ukupnom količinom od 1612772333.026867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.96B.

Polkadot (DOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Polkadot za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0418-1.11%
30 dana$ +0.166+4.70%
60 dana$ +0.176+5.00%
90 dana$ -0.498-11.89%
Polkadot promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DOT od $ -0.0418 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Polkadot 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.166 (+4.70%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Polkadot 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOT od $ +0.176 (+5.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Polkadot 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.498 (-11.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Polkadot (DOT)?

Pogledajte Polkadot stranicu Povijest cijena sada.

Što je Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Polkadot ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Polkadot na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Polkadot učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Polkadot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polkadot (DOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polkadot (DOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polkadot.

Provjerite Polkadot predviđanje cijene sada!

Polkadot (DOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polkadot (DOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Polkadot (DOT)

Tražiš kako kupiti Polkadot? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Polkadot na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DOT u lokalnim valutama

1 Polkadot(DOT) u VND
97,181.295
1 Polkadot(DOT) u AUD
A$5.61336
1 Polkadot(DOT) u GBP
2.69589
1 Polkadot(DOT) u EUR
3.13905
1 Polkadot(DOT) u USD
$3.693
1 Polkadot(DOT) u MYR
RM15.58446
1 Polkadot(DOT) u TRY
151.96695
1 Polkadot(DOT) u JPY
¥542.871
1 Polkadot(DOT) u ARS
ARS$5,086.77513
1 Polkadot(DOT) u RUB
297.54501
1 Polkadot(DOT) u INR
325.05786
1 Polkadot(DOT) u IDR
Rp60,540.97392
1 Polkadot(DOT) u KRW
5,150.6271
1 Polkadot(DOT) u PHP
210.98109
1 Polkadot(DOT) u EGP
￡E.179.22129
1 Polkadot(DOT) u BRL
R$20.05299
1 Polkadot(DOT) u CAD
C$5.05941
1 Polkadot(DOT) u BDT
448.81029
1 Polkadot(DOT) u NGN
5,655.42327
1 Polkadot(DOT) u COP
$14,831.30958
1 Polkadot(DOT) u ZAR
R.64.9968
1 Polkadot(DOT) u UAH
153.00099
1 Polkadot(DOT) u VES
Bs539.178
1 Polkadot(DOT) u CLP
$3,582.21
1 Polkadot(DOT) u PKR
Rs1,047.92568
1 Polkadot(DOT) u KZT
1,990.82244
1 Polkadot(DOT) u THB
฿119.24697
1 Polkadot(DOT) u TWD
NT$113.15352
1 Polkadot(DOT) u AED
د.إ13.55331
1 Polkadot(DOT) u CHF
Fr2.9544
1 Polkadot(DOT) u HKD
HK$28.76847
1 Polkadot(DOT) u AMD
֏1,411.68618
1 Polkadot(DOT) u MAD
.د.م33.16314
1 Polkadot(DOT) u MXN
$68.87445
1 Polkadot(DOT) u SAR
ريال13.84875
1 Polkadot(DOT) u PLN
13.44252
1 Polkadot(DOT) u RON
лв15.99069
1 Polkadot(DOT) u SEK
kr34.67727
1 Polkadot(DOT) u BGN
лв6.16731
1 Polkadot(DOT) u HUF
Ft1,246.35057
1 Polkadot(DOT) u CZK
77.03598
1 Polkadot(DOT) u KWD
د.ك1.126365
1 Polkadot(DOT) u ILS
12.37155
1 Polkadot(DOT) u AOA
Kz3,366.42801
1 Polkadot(DOT) u BHD
.د.ب1.388568
1 Polkadot(DOT) u BMD
$3.693
1 Polkadot(DOT) u DKK
kr23.52441
1 Polkadot(DOT) u HNL
L96.60888
1 Polkadot(DOT) u MUR
169.1394
1 Polkadot(DOT) u NAD
$64.84908
1 Polkadot(DOT) u NOK
kr36.89307
1 Polkadot(DOT) u NZD
$6.24117
1 Polkadot(DOT) u PAB
B/.3.693
1 Polkadot(DOT) u PGK
K15.62139
1 Polkadot(DOT) u QAR
ر.ق13.44252
1 Polkadot(DOT) u RSD
дин.369.55851

Polkadot Resurs

Za dublje razumijevanje Polkadot, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Polkadot web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polkadot

Koliko Polkadot (DOT) vrijedi danas?
Cijena DOT uživo u USD je 3.693 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOT u USD?
Trenutačna cijena DOT u USD je $ 3.693. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polkadot?
Tržišna kapitalizacija za DOT je $ 5.96B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOT?
Količina u optjecaju za DOT je 1.61B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOT?
DOT je postigao ATH cijenu od 55.00497580824179 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOT?
DOT je vidio ATL cijenu od 2.6928957061 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOT?
24-satni obujam trgovanja za DOT je $ 15.86M USD.
Hoće li DOT još narasti ove godine?
DOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
