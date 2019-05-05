Polkadot (DOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polkadot (DOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polkadot (DOT) Informacije Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions. Službena web stranica: https://polkadot.com Bijela knjiga: https://polkadot.com/papers/Polkadot-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://polkadot.subscan.io/ Kupi DOT odmah!

Polkadot (DOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polkadot (DOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.11B $ 6.11B $ 6.11B Ukupna količina: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B Količina u optjecaju: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.11B $ 6.11B $ 6.11B Povijesni maksimum: $ 55.043 $ 55.043 $ 55.043 Povijesni minimum: $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 $ 2.6928957061 Trenutna cijena: $ 3.784 $ 3.784 $ 3.784 Saznajte više o cijeni Polkadot (DOT)

Detaljna struktura tokena Polkadot(DOT) Detaljnije istražite kako se DOT tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Polkadot’s native token, DOT, underpins the network’s security, governance, and parachain ecosystem. Its token economics are multifaceted, supporting a dynamic, scalable, and incentive-aligned blockchain environment. Below is a comprehensive breakdown of DOT’s issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms, including unlocking times. Issuance Mechanism Initial Supply : DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens.

: DOT launched with an initial supply of 1 billion tokens. Inflation : DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation.

: DOT is an inflationary token. As of April 2024, the total supply had increased to approximately 1.43 billion due to annual inflation. Staking-Driven Inflation: The annual inflation rate is dynamically determined by the network’s “ideal staking rate” (which varies between 45% and 75% depending on the number of active parachain slots). When the system’s actual staking rate matches the ideal, all new DOT is distributed to stakers; otherwise, the remainder is allocated to the treasury. Allocation Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks).

: DOT is used to bid for parachain slots via a candle auction mechanism. Winning bids result in DOT being locked for the duration of the slot lease (up to 96 weeks). Crowdloans : Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration.

: Community members can contribute DOT to support projects in parachain slot auctions. All contributed DOT is locked for the lease duration and returned after expiration. Treasury: DOT not distributed to stakers is allocated to the on-chain treasury, which funds ecosystem development, grants, and bounties. Usage and Incentive Mechanism Staking (Nominated Proof-of-Stake, NPoS) : Users can become validators or nominators. Validators secure the network and produce blocks, while nominators back validators with their stake. Rewards are distributed based on “era points,” reflecting validator activity rather than just stake size.

: Governance : DOT holders participate in on-chain governance, voting on proposals and referenda. Voting power can be increased by locking DOT for longer periods.

: Parachain Participation : DOT is required for parachain slot auctions and crowdloans, incentivizing active participation in network expansion.

: Treasury Proposals and Bounties : DOT funds are used for ecosystem proposals, with curators and contributors rewarded for their work.

: Locking Mechanism Parachain Slot Auctions : DOT is locked for the entire lease period (up to 96 weeks). After the lease, DOT is unlocked and returned to contributors.

: Governance Voting : DOT can be locked to increase voting power. The longer the lock (up to 896 days), the greater the voting multiplier (up to 6x per DOT).

: Staking : Staked DOT is locked for the duration of participation. Unstaking initiates an unbonding period before tokens become liquid.

: Unlocking Time Parachain Slot Leases : DOT is unlocked at the end of the lease (typically 96 weeks).

: Governance Locks : Unlocking occurs after the chosen lock period (up to 896 days).

: Staking Unbonding : There is a set unbonding period after unstaking before DOT becomes transferable.

: Summary Table Mechanism Description Locking Period Unlocking Condition Issuance Inflationary, supply increases annually N/A N/A Parachain Slot Auction DOT locked for slot lease (auction/crowdloan) Up to 96 weeks End of lease Staking (NPoS) DOT staked to secure network, earn rewards While staked After unbonding period Governance Voting DOT locked to boost voting power Up to 896 days End of lock period Treasury DOT allocated for ecosystem development, grants, bounties N/A N/A Evolution: Polkadot 1.0 vs. 2.0 Polkadot 1.0 : Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies.

: Static core allocation—each parachain statically locked to a core, leading to inefficiencies. Polkadot 2.0: Dynamic core allocation—parachains share and dynamically occupy cores, optimizing resource use and scalability. Key Takeaways DOT’s economics are designed to balance network security, governance, and ecosystem growth.

Locking and unlocking mechanisms are central to incentivizing long-term participation and network health.

The transition to dynamic core allocation in Polkadot 2.0 further enhances efficiency and scalability. Polkadot’s token model is a sophisticated blend of inflationary issuance, incentive-aligned staking, flexible governance, and innovative resource allocation, all underpinned by robust locking and unlocking mechanisms to ensure network security and active participation.

Polkadot (DOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polkadot (DOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DOT tokena, istražite DOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DOT Jeste li zainteresirani za dodavanje Polkadot (DOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DOT na MEXC-u odmah!

Polkadot (DOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DOT povijest cijena odmah!

DOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DOT? Naša DOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DOT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!