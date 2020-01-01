Dynex (DNX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dynex (DNX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dynex (DNX) Informacije Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Službena web stranica: https://dynexcoin.org/ Bijela knjiga: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Istraživač blokova: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Kupi DNX odmah!

Dynex (DNX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dynex (DNX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Ukupna količina: $ 104.43M $ 104.43M $ 104.43M Količina u optjecaju: $ 104.43M $ 104.43M $ 104.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Povijesni maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Povijesni minimum: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Trenutna cijena: $ 0.05123 $ 0.05123 $ 0.05123 Saznajte više o cijeni Dynex (DNX)

Dynex (DNX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dynex (DNX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DNX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DNX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DNX tokena, istražite DNX cijenu tokena uživo!

Dynex (DNX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DNX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DNX povijest cijena odmah!

DNX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DNX? Naša DNX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DNX predviđanje cijene tokena odmah!

