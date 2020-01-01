Dimitra Token (DMTR) Tokenomika

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Dimitra Token (DMTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Dimitra Token (DMTR) Informacije

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Službena web stranica:
https://dimitra.io/
Bijela knjiga:
https://dimitra.io/token
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dimitra Token (DMTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 5.81M


Ukupna količina:


Količina u optjecaju:
$ 486.50M


FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.95M


Povijesni maksimum:
$ 0.26


Povijesni minimum:


Trenutna cijena:



Dimitra Token (DMTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Dimitra Token (DMTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DMTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DMTR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DMTR tokena, istražite DMTR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DMTR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Dimitra Token (DMTR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DMTR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Dimitra Token (DMTR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DMTR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DMTR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DMTR? Naša DMTR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

