Dimitra Token (DMTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dimitra Token (DMTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dimitra Token (DMTR) Informacije Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others. Službena web stranica: https://dimitra.io/ Bijela knjiga: https://dimitra.io/token Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dimitra Token (DMTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Ukupna količina: $ 971.07M $ 971.07M $ 971.07M Količina u optjecaju: $ 486.50M $ 486.50M $ 486.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M Povijesni maksimum: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Povijesni minimum: $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 $ 0.002640306614176698 Trenutna cijena: $ 0.01195 $ 0.01195 $ 0.01195 Saznajte više o cijeni Dimitra Token (DMTR)

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dimitra Token (DMTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMTR tokena, istražite DMTR cijenu tokena uživo!

