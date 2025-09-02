Više o DMTR

DMTR Informacije o cijeni

DMTR Bijela knjiga

DMTR Službena web stranica

DMTR Tokenomija

DMTR Prognoza cijena

DMTR Povijest

Vodič za kupnju DMTR

Konverter DMTR u fiducijarnu valutu

DMTR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Dimitra Token Logotip

Dimitra Token Cijena(DMTR)

1 DMTR u USD cijena uživo:

$0.01216
$0.01216$0.01216
-1.85%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dimitra Token (DMTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:55:10 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01208
$ 0.01208$ 0.01208
24-satna najniža cijena
$ 0.01315
$ 0.01315$ 0.01315
24-satna najviša cijena

$ 0.01208
$ 0.01208$ 0.01208

$ 0.01315
$ 0.01315$ 0.01315

$ 6.605485894378385
$ 6.605485894378385$ 6.605485894378385

$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698$ 0.002640306614176698

-0.33%

-1.84%

-5.45%

-5.45%

Dimitra Token (DMTR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01216. Tijekom protekla 24 sata, DMTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01208 i najviše cijene $ 0.01315, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMTR je $ 6.605485894378385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002640306614176698.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMTR se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dimitra Token (DMTR)

No.1359

$ 5.92M
$ 5.92M$ 5.92M

$ 75.93K
$ 75.93K$ 75.93K

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

486.50M
486.50M 486.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

971,071,679
971,071,679 971,071,679

48.65%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dimitra Token je $ 5.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 75.93K. Količina u optjecaju DMTR je 486.50M, s ukupnom količinom od 971071679. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.16M.

Dimitra Token (DMTR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dimitra Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002292-1.84%
30 dana$ -0.00298-19.69%
60 dana$ -0.00334-21.55%
90 dana$ -0.00648-34.77%
Dimitra Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DMTR od $ -0.0002292 (-1.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dimitra Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00298 (-19.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dimitra Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DMTR od $ -0.00334 (-21.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dimitra Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00648 (-34.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dimitra Token (DMTR)?

Pogledajte Dimitra Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dimitra Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DMTR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dimitra Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dimitra Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dimitra Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dimitra Token (DMTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dimitra Token (DMTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dimitra Token.

Provjerite Dimitra Token predviđanje cijene sada!

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dimitra Token (DMTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dimitra Token (DMTR)

Tražiš kako kupiti Dimitra Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dimitra Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DMTR u lokalnim valutama

1 Dimitra Token(DMTR) u VND
319.9904
1 Dimitra Token(DMTR) u AUD
A$0.0184832
1 Dimitra Token(DMTR) u GBP
0.0088768
1 Dimitra Token(DMTR) u EUR
0.010336
1 Dimitra Token(DMTR) u USD
$0.01216
1 Dimitra Token(DMTR) u MYR
RM0.0513152
1 Dimitra Token(DMTR) u TRY
0.500384
1 Dimitra Token(DMTR) u JPY
¥1.78752
1 Dimitra Token(DMTR) u ARS
ARS$16.7493056
1 Dimitra Token(DMTR) u RUB
0.9797312
1 Dimitra Token(DMTR) u INR
1.0711744
1 Dimitra Token(DMTR) u IDR
Rp199.3442304
1 Dimitra Token(DMTR) u KRW
16.93584
1 Dimitra Token(DMTR) u PHP
0.6959168
1 Dimitra Token(DMTR) u EGP
￡E.0.5901248
1 Dimitra Token(DMTR) u BRL
R$0.0661504
1 Dimitra Token(DMTR) u CAD
C$0.0166592
1 Dimitra Token(DMTR) u BDT
1.48048
1 Dimitra Token(DMTR) u NGN
18.6502784
1 Dimitra Token(DMTR) u COP
$49.03216
1 Dimitra Token(DMTR) u ZAR
R.0.2142592
1 Dimitra Token(DMTR) u UAH
0.504032
1 Dimitra Token(DMTR) u VES
Bs1.77536
1 Dimitra Token(DMTR) u CLP
$11.77088
1 Dimitra Token(DMTR) u PKR
Rs3.4514944
1 Dimitra Token(DMTR) u KZT
6.5587392
1 Dimitra Token(DMTR) u THB
฿0.3922816
1 Dimitra Token(DMTR) u TWD
NT$0.372704
1 Dimitra Token(DMTR) u AED
د.إ0.0446272
1 Dimitra Token(DMTR) u CHF
Fr0.009728
1 Dimitra Token(DMTR) u HKD
HK$0.0947264
1 Dimitra Token(DMTR) u AMD
֏4.651808
1 Dimitra Token(DMTR) u MAD
.د.م0.10944
1 Dimitra Token(DMTR) u MXN
$0.2269056
1 Dimitra Token(DMTR) u SAR
ريال0.0456
1 Dimitra Token(DMTR) u PLN
0.0442624
1 Dimitra Token(DMTR) u RON
лв0.0526528
1 Dimitra Token(DMTR) u SEK
kr0.1144256
1 Dimitra Token(DMTR) u BGN
лв0.0203072
1 Dimitra Token(DMTR) u HUF
Ft4.1080128
1 Dimitra Token(DMTR) u CZK
0.2537792
1 Dimitra Token(DMTR) u KWD
د.ك0.0037088
1 Dimitra Token(DMTR) u ILS
0.040736
1 Dimitra Token(DMTR) u AOA
Kz11.0846912
1 Dimitra Token(DMTR) u BHD
.د.ب0.00458432
1 Dimitra Token(DMTR) u BMD
$0.01216
1 Dimitra Token(DMTR) u DKK
kr0.0774592
1 Dimitra Token(DMTR) u HNL
L0.3187136
1 Dimitra Token(DMTR) u MUR
0.556928
1 Dimitra Token(DMTR) u NAD
$0.214016
1 Dimitra Token(DMTR) u NOK
kr0.1216
1 Dimitra Token(DMTR) u NZD
$0.0205504
1 Dimitra Token(DMTR) u PAB
B/.0.01216
1 Dimitra Token(DMTR) u PGK
K0.0514368
1 Dimitra Token(DMTR) u QAR
ر.ق0.044384
1 Dimitra Token(DMTR) u RSD
дин.1.2177024

Dimitra Token Resurs

Za dublje razumijevanje Dimitra Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Dimitra Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dimitra Token

Koliko Dimitra Token (DMTR) vrijedi danas?
Cijena DMTR uživo u USD je 0.01216 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DMTR u USD?
Trenutačna cijena DMTR u USD je $ 0.01216. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dimitra Token?
Tržišna kapitalizacija za DMTR je $ 5.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DMTR?
Količina u optjecaju za DMTR je 486.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DMTR?
DMTR je postigao ATH cijenu od 6.605485894378385 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DMTR?
DMTR je vidio ATL cijenu od 0.002640306614176698 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DMTR?
24-satni obujam trgovanja za DMTR je $ 75.93K USD.
Hoće li DMTR još narasti ove godine?
DMTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DMTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:55:10 (UTC+8)

Dimitra Token (DMTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DMTR u USD kalkulator

Iznos

DMTR
DMTR
USD
USD

1 DMTR = 0.01216 USD

Trgujte DMTR

DMTRUSDT
$0.01216
$0.01216$0.01216
-1.69%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine