Što je Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token (DMTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dimitra Token (DMTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Dimitra Token Resurs

Za dublje razumijevanje Dimitra Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dimitra Token Koliko Dimitra Token (DMTR) vrijedi danas? Cijena DMTR uživo u USD je 0.01216 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DMTR u USD? $ 0.01216 . Provjerite Trenutačna cijena DMTR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Dimitra Token? Tržišna kapitalizacija za DMTR je $ 5.92M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DMTR? Količina u optjecaju za DMTR je 486.50M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DMTR? DMTR je postigao ATH cijenu od 6.605485894378385 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DMTR? DMTR je vidio ATL cijenu od 0.002640306614176698 USD . Koliki je obujam trgovanja za DMTR? 24-satni obujam trgovanja za DMTR je $ 75.93K USD . Hoće li DMTR još narasti ove godine? DMTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DMTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

