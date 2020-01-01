DeLorean (DMC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeLorean (DMC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeLorean (DMC) Informacije DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Službena web stranica: https://deloreanlabs.com Bijela knjiga: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Kupi DMC odmah!

DeLorean (DMC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeLorean (DMC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.43M $ 11.43M $ 11.43M Ukupna količina: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Količina u optjecaju: $ 3.41B $ 3.41B $ 3.41B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.83M $ 42.83M $ 42.83M Povijesni maksimum: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Povijesni minimum: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Trenutna cijena: $ 0.003346 $ 0.003346 $ 0.003346 Saznajte više o cijeni DeLorean (DMC)

DeLorean (DMC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeLorean (DMC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DMC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DMC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DMC tokena, istražite DMC cijenu tokena uživo!

