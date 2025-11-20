Dill Cijena danas

Trenutačna cijena Dill (DL) danas je $ 0.002872, s promjenom od 2.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DL u USD je $ 0.002872 po DL.

Dill trenutačno je na #1539 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.40M, s količinom u optjecaju od 1.19B DL. Tijekom posljednja 24 sata, DL trgovao je između $ 0.002789 (niska) i $ 0.002902 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01977908990922744, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002789551905081162.

U kratkoročnim performansama, DL se kretao -0.25% u posljednjem satu i -5.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.47K.

Informacije o tržištu Dill (DL)

Poredak No.1539 Tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Obujam (24 sata) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.23M$ 17.23M $ 17.23M Količina u optjecaju 1.19B 1.19B 1.19B Maksimalna količina 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Ukupna količina 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Stopa optjecaja 19.75% Javni blockchain BSC

