DEAPcoin (DEP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DEAPcoin (DEP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

DEAPcoin (DEP) Informacije PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Službena web stranica: https://dea.sg/ Bijela knjiga: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Kupi DEP odmah!

DEAPcoin (DEP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DEAPcoin (DEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 48.41M $ 48.41M $ 48.41M Ukupna količina: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B Količina u optjecaju: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 48.41M $ 48.41M $ 48.41M Povijesni maksimum: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Povijesni minimum: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Trenutna cijena: $ 0.0016196 $ 0.0016196 $ 0.0016196 Saznajte više o cijeni DEAPcoin (DEP)

DEAPcoin (DEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DEAPcoin (DEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEP tokena, istražite DEP cijenu tokena uživo!

