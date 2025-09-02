Više o DEAI

Zero1 Labs Logotip

Zero1 Labs Cijena(DEAI)

1 DEAI u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Zero1 Labs (DEAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:27:18 (UTC+8)

Zero1 Labs (DEAI) Informacije o cijeni (USD)

-11.73%

-11.73%

Zero1 Labs (DEAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04719. Tijekom protekla 24 sata, DEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.04641 i najviše cijene $ 0.05278, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEAI je $ 1.249041951512232, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04008505571376944.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEAI se promijenio za -1.86% u posljednjih sat vremena, -1.76% u posljednjih 24 sata i -11.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zero1 Labs (DEAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zero1 Labs je $ 4.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 128.51K. Količina u optjecaju DEAI je 91.22M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.19M.

Zero1 Labs (DEAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Zero1 Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008454-1.76%
30 dana$ +0.00345+7.88%
60 dana$ -0.01976-29.52%
90 dana$ -0.04413-48.33%
Zero1 Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEAI od $ -0.0008454 (-1.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Zero1 Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00345 (+7.88%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Zero1 Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEAI od $ -0.01976 (-29.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Zero1 Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04413 (-48.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zero1 Labs (DEAI)?

Pogledajte Zero1 Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Zero1 Labs (DEAI)

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

Zero1 Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zero1 Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Zero1 Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zero1 Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Zero1 Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zero1 Labs (DEAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zero1 Labs (DEAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zero1 Labs.

Provjerite Zero1 Labs predviđanje cijene sada!

Zero1 Labs (DEAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zero1 Labs (DEAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zero1 Labs (DEAI)

Tražiš kako kupiti Zero1 Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zero1 Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEAI u lokalnim valutama

Zero1 Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Zero1 Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Zero1 Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zero1 Labs

Koliko Zero1 Labs (DEAI) vrijedi danas?
Cijena DEAI uživo u USD je 0.04719 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEAI u USD?
Trenutačna cijena DEAI u USD je $ 0.04719. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zero1 Labs?
Tržišna kapitalizacija za DEAI je $ 4.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEAI?
Količina u optjecaju za DEAI je 91.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEAI?
DEAI je postigao ATH cijenu od 1.249041951512232 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEAI?
DEAI je vidio ATL cijenu od 0.04008505571376944 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEAI?
24-satni obujam trgovanja za DEAI je $ 128.51K USD.
Hoće li DEAI još narasti ove godine?
DEAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Zero1 Labs (DEAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena.

