DAR Open Network Logotip

DAR Open Network Cijena(D)

1 D u USD cijena uživo:

$0.03065
$0.03065$0.03065
-0.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DAR Open Network (D)
DAR Open Network (D) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02965
$ 0.02965$ 0.02965
24-satna najniža cijena
$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229
24-satna najviša cijena

$ 0.02965
$ 0.02965$ 0.02965

$ 0.03229
$ 0.03229$ 0.03229

$ 4.906281429450312
$ 4.906281429450312$ 4.906281429450312

$ 0.02627674600840523
$ 0.02627674600840523$ 0.02627674600840523

+1.42%

-0.67%

-1.39%

-1.39%

DAR Open Network (D) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03065. Tijekom protekla 24 sata, Dtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02965 i najviše cijene $ 0.03229, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D je $ 4.906281429450312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02627674600840523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D se promijenio za +1.42% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -1.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DAR Open Network (D)

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAR Open Network je $ 19.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 78.21K. Količina u optjecaju D je 647.87M, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.52M.

DAR Open Network (D) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DAR Open Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002098-0.67%
30 dana$ -0.00116-3.65%
60 dana$ -0.00241-7.29%
90 dana$ -0.00479-13.52%
DAR Open Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u D od $ -0.0002098 (-0.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DAR Open Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00116 (-3.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DAR Open Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u D od $ -0.00241 (-7.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DAR Open Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00479 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DAR Open Network (D)?

Pogledajte DAR Open Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je DAR Open Network (D)

DAR Open Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DAR Open Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti D dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DAR Open Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DAR Open Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DAR Open Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DAR Open Network (D) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAR Open Network (D) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAR Open Network.

Provjerite DAR Open Network predviđanje cijene sada!

DAR Open Network (D) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DAR Open Network (D) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o D opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DAR Open Network (D)

Tražiš kako kupiti DAR Open Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DAR Open Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DAR Open Network Resurs

Za dublje razumijevanje DAR Open Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DAR Open Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DAR Open Network

Koliko DAR Open Network (D) vrijedi danas?
Cijena D uživo u USD je 0.03065 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena D u USD?
Trenutačna cijena D u USD je $ 0.03065. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DAR Open Network?
Tržišna kapitalizacija za D je $ 19.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za D?
Količina u optjecaju za D je 647.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za D?
D je postigao ATH cijenu od 4.906281429450312 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za D?
D je vidio ATL cijenu od 0.02627674600840523 USD.
Koliki je obujam trgovanja za D?
24-satni obujam trgovanja za D je $ 78.21K USD.
Hoće li D još narasti ove godine?
D mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte D predviđanje cijene za detaljniju analizu.
