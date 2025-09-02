DAR Open Network (D) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03065. Tijekom protekla 24 sata, Dtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02965 i najviše cijene $ 0.03229, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D je $ 4.906281429450312, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02627674600840523.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D se promijenio za +1.42% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -1.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DAR Open Network (D)
No.875
$ 19.86M
$ 78.21K
$ 24.52M
647.87M
800,000,000
800,000,000
80.98%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija DAR Open Network je $ 19.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 78.21K. Količina u optjecaju D je 647.87M, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.52M.
DAR Open Network (D) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DAR Open Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0002098
-0.67%
30 dana
$ -0.00116
-3.65%
60 dana
$ -0.00241
-7.29%
90 dana
$ -0.00479
-13.52%
DAR Open Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u D od $ -0.0002098 (-0.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DAR Open Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00116 (-3.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DAR Open Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u D od $ -0.00241 (-7.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DAR Open Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00479 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DAR Open Network (D)?
DAR Open Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DAR Open Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti D dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DAR Open Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DAR Open Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DAR Open Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DAR Open Network (D) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAR Open Network (D) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAR Open Network.
Razumijevanje tokenomike DAR Open Network (D) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o D opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DAR Open Network (D)
Tražiš kako kupiti DAR Open Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DAR Open Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.