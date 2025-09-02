Više o CTP

Grafikon aktualnih cijena Ctomorrow Platform (CTP)
Ctomorrow Platform (CTP) Informacije o cijeni (USD)

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ctomorrow Platform je $ 3.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.64K. Količina u optjecaju CTP je 1.63B, s ukupnom količinom od 9000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.79M.

Ctomorrow Platform (CTP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ctomorrow Platform za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000395+0.20%
30 dana$ -0.000022-1.11%
60 dana$ +0.000027+1.38%
90 dana$ +0.000003+0.15%
Ctomorrow Platform promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CTP od $ +0.00000395 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ctomorrow Platform 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000022 (-1.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ctomorrow Platform 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTP od $ +0.000027 (+1.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ctomorrow Platform 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000003 (+0.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ctomorrow Platform (CTP)?

Pogledajte Ctomorrow Platform stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Ctomorrow Platform dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ctomorrow Platform ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CTP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ctomorrow Platform na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ctomorrow Platform učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ctomorrow Platform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ctomorrow Platform (CTP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ctomorrow Platform (CTP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ctomorrow Platform.

Provjerite Ctomorrow Platform predviđanje cijene sada!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ctomorrow Platform (CTP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ctomorrow Platform (CTP)

Tražiš kako kupiti Ctomorrow Platform? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ctomorrow Platform na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ctomorrow Platform Resurs

Za dublje razumijevanje Ctomorrow Platform, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ctomorrow Platform web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ctomorrow Platform

Koliko Ctomorrow Platform (CTP) vrijedi danas?
Cijena CTP uživo u USD je 0.001977 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTP u USD?
Trenutačna cijena CTP u USD je $ 0.001977. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ctomorrow Platform?
Tržišna kapitalizacija za CTP je $ 3.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTP?
Količina u optjecaju za CTP je 1.63B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTP?
CTP je postigao ATH cijenu od 0.9929921324944937 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTP?
CTP je vidio ATL cijenu od 0.000632357997106018 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTP?
24-satni obujam trgovanja za CTP je $ 71.64K USD.
Hoće li CTP još narasti ove godine?
CTP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

