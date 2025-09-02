Ctomorrow Platform (CTP) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena
Ctomorrow Platform (CTP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001977. Tijekom protekla 24 sata, CTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00196 i najviše cijene $ 0.002049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTP je $ 0.9929921324944937, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000632357997106018.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTP se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -2.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ctomorrow Platform (CTP)
$ 3.22M
$ 71.64K
$ 17.79M
1.63B
9,000,000,000
9,000,000,000
18.11%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ctomorrow Platform je $ 3.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.64K. Količina u optjecaju CTP je 1.63B, s ukupnom količinom od 9000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.79M.
Ctomorrow Platform (CTP) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ctomorrow Platform za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000395
+0.20%
30 dana
$ -0.000022
-1.11%
60 dana
$ +0.000027
+1.38%
90 dana
$ +0.000003
+0.15%
Ctomorrow Platform promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CTP od $ +0.00000395 (+0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ctomorrow Platform 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000022 (-1.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ctomorrow Platform 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTP od $ +0.000027 (+1.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ctomorrow Platform 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000003 (+0.15%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ctomorrow Platform (CTP)?
CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.
Ctomorrow Platform Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ctomorrow Platform (CTP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ctomorrow Platform (CTP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ctomorrow Platform.
Razumijevanje tokenomike Ctomorrow Platform (CTP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTP opsežnoj tokenomici tokena odmah!
