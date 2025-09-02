Cross The Ages (CTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0345. Tijekom protekla 24 sata, CTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03398 i najviše cijene $ 0.03648, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTA je $ 0.4626006490895327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01308060535556775.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTA se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -6.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Cross The Ages (CTA)
No.935
$ 17.25M
$ 128.43K
$ 17.25M
500.00M
500,000,000
500,000,000
100.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Cross The Ages je $ 17.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 128.43K. Količina u optjecaju CTA je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.25M.
Cross The Ages (CTA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Cross The Ages za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0006288
-1.79%
30 dana
$ -0.00381
-9.95%
60 dana
$ -0.01756
-33.74%
90 dana
$ -0.00183
-5.04%
Cross The Ages promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CTA od $ -0.0006288 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Cross The Ages 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00381 (-9.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Cross The Ages 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTA od $ -0.01756 (-33.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Cross The Ages 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00183 (-5.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cross The Ages (CTA)?
Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.
Cross The Ages Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Cross The Ages (CTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cross The Ages (CTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cross The Ages.
Razumijevanje tokenomike Cross The Ages (CTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
