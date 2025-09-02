Više o CTA

CTA Informacije o cijeni

CTA Bijela knjiga

CTA Službena web stranica

CTA Tokenomija

CTA Prognoza cijena

CTA Povijest

Vodič za kupnju CTA

Konverter CTA u fiducijarnu valutu

CTA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cross The Ages Logotip

Cross The Ages Cijena(CTA)

1 CTA u USD cijena uživo:

$0.0345
$0.0345$0.0345
-1.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cross The Ages (CTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:45:27 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398
24-satna najniža cijena
$ 0.03648
$ 0.03648$ 0.03648
24-satna najviša cijena

$ 0.03398
$ 0.03398$ 0.03398

$ 0.03648
$ 0.03648$ 0.03648

$ 0.4626006490895327
$ 0.4626006490895327$ 0.4626006490895327

$ 0.01308060535556775
$ 0.01308060535556775$ 0.01308060535556775

-1.15%

-1.79%

-6.69%

-6.69%

Cross The Ages (CTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0345. Tijekom protekla 24 sata, CTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03398 i najviše cijene $ 0.03648, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTA je $ 0.4626006490895327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01308060535556775.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTA se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -6.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cross The Ages (CTA)

No.935

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

$ 128.43K
$ 128.43K$ 128.43K

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cross The Ages je $ 17.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 128.43K. Količina u optjecaju CTA je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.25M.

Cross The Ages (CTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cross The Ages za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006288-1.79%
30 dana$ -0.00381-9.95%
60 dana$ -0.01756-33.74%
90 dana$ -0.00183-5.04%
Cross The Ages promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CTA od $ -0.0006288 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cross The Ages 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00381 (-9.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cross The Ages 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CTA od $ -0.01756 (-33.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cross The Ages 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00183 (-5.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cross The Ages (CTA)?

Pogledajte Cross The Ages stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

Cross The Ages dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cross The Ages ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cross The Ages na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cross The Ages učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cross The Ages Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cross The Ages (CTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cross The Ages (CTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cross The Ages.

Provjerite Cross The Ages predviđanje cijene sada!

Cross The Ages (CTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cross The Ages (CTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cross The Ages (CTA)

Tražiš kako kupiti Cross The Ages? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cross The Ages na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CTA u lokalnim valutama

1 Cross The Ages(CTA) u VND
907.8675
1 Cross The Ages(CTA) u AUD
A$0.05244
1 Cross The Ages(CTA) u GBP
0.025185
1 Cross The Ages(CTA) u EUR
0.029325
1 Cross The Ages(CTA) u USD
$0.0345
1 Cross The Ages(CTA) u MYR
RM0.14559
1 Cross The Ages(CTA) u TRY
1.419675
1 Cross The Ages(CTA) u JPY
¥5.0715
1 Cross The Ages(CTA) u ARS
ARS$47.520645
1 Cross The Ages(CTA) u RUB
2.779665
1 Cross The Ages(CTA) u INR
3.03945
1 Cross The Ages(CTA) u IDR
Rp565.57368
1 Cross The Ages(CTA) u KRW
48.049875
1 Cross The Ages(CTA) u PHP
1.972365
1 Cross The Ages(CTA) u EGP
￡E.1.674285
1 Cross The Ages(CTA) u BRL
R$0.18768
1 Cross The Ages(CTA) u CAD
C$0.047265
1 Cross The Ages(CTA) u BDT
4.200375
1 Cross The Ages(CTA) u NGN
52.832955
1 Cross The Ages(CTA) u COP
$138.55407
1 Cross The Ages(CTA) u ZAR
R.0.606855
1 Cross The Ages(CTA) u UAH
1.430025
1 Cross The Ages(CTA) u VES
Bs5.037
1 Cross The Ages(CTA) u CLP
$33.396
1 Cross The Ages(CTA) u PKR
Rs9.79248
1 Cross The Ages(CTA) u KZT
18.608265
1 Cross The Ages(CTA) u THB
฿1.11366
1 Cross The Ages(CTA) u TWD
NT$1.05708
1 Cross The Ages(CTA) u AED
د.إ0.126615
1 Cross The Ages(CTA) u CHF
Fr0.0276
1 Cross The Ages(CTA) u HKD
HK$0.2691
1 Cross The Ages(CTA) u AMD
֏13.197975
1 Cross The Ages(CTA) u MAD
.د.م0.3105
1 Cross The Ages(CTA) u MXN
$0.643425
1 Cross The Ages(CTA) u SAR
ريال0.129375
1 Cross The Ages(CTA) u PLN
0.12558
1 Cross The Ages(CTA) u RON
лв0.149385
1 Cross The Ages(CTA) u SEK
kr0.323955
1 Cross The Ages(CTA) u BGN
лв0.057615
1 Cross The Ages(CTA) u HUF
Ft11.65134
1 Cross The Ages(CTA) u CZK
0.71967
1 Cross The Ages(CTA) u KWD
د.ك0.0105225
1 Cross The Ages(CTA) u ILS
0.115575
1 Cross The Ages(CTA) u AOA
Kz31.449165
1 Cross The Ages(CTA) u BHD
.د.ب0.0130065
1 Cross The Ages(CTA) u BMD
$0.0345
1 Cross The Ages(CTA) u DKK
kr0.219765
1 Cross The Ages(CTA) u HNL
L0.904245
1 Cross The Ages(CTA) u MUR
1.5801
1 Cross The Ages(CTA) u NAD
$0.6072
1 Cross The Ages(CTA) u NOK
kr0.344655
1 Cross The Ages(CTA) u NZD
$0.058305
1 Cross The Ages(CTA) u PAB
B/.0.0345
1 Cross The Ages(CTA) u PGK
K0.145935
1 Cross The Ages(CTA) u QAR
ر.ق0.125925
1 Cross The Ages(CTA) u RSD
дин.3.45345

Cross The Ages Resurs

Za dublje razumijevanje Cross The Ages, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cross The Ages web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cross The Ages

Koliko Cross The Ages (CTA) vrijedi danas?
Cijena CTA uživo u USD je 0.0345 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTA u USD?
Trenutačna cijena CTA u USD je $ 0.0345. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cross The Ages?
Tržišna kapitalizacija za CTA je $ 17.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTA?
Količina u optjecaju za CTA je 500.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTA?
CTA je postigao ATH cijenu od 0.4626006490895327 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTA?
CTA je vidio ATL cijenu od 0.01308060535556775 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTA?
24-satni obujam trgovanja za CTA je $ 128.43K USD.
Hoće li CTA još narasti ove godine?
CTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:45:27 (UTC+8)

Cross The Ages (CTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CTA u USD kalkulator

Iznos

CTA
CTA
USD
USD

1 CTA = 0.0345 USD

Trgujte CTA

CTAUSDT
$0.0345
$0.0345$0.0345
-1.79%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine