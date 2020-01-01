Cross The Ages (CTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cross The Ages (CTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cross The Ages (CTA) Informacije Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Službena web stranica: https://www.crosstheages.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper.crosstheages.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT

Cross The Ages (CTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cross The Ages (CTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.07M $ 18.07M $ 18.07M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.07M $ 18.07M $ 18.07M Povijesni maksimum: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Povijesni minimum: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Trenutna cijena: $ 0.03614 $ 0.03614 $ 0.03614 Saznajte više o cijeni Cross The Ages (CTA)

Cross The Ages (CTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cross The Ages (CTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CTA tokena, istražite CTA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CTA Jeste li zainteresirani za dodavanje Cross The Ages (CTA) u svoj portfelj?

Cross The Ages (CTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CTA povijest cijena odmah!

CTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CTA? Naša CTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CTA predviđanje cijene tokena odmah!

