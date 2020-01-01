ChainSwap (CSWAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ChainSwap (CSWAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ChainSwap (CSWAP) Informacije ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Službena web stranica: https://www.chainswap.tech/ Bijela knjiga: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Kupi CSWAP odmah!

ChainSwap (CSWAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChainSwap (CSWAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Ukupna količina: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Količina u optjecaju: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.25M $ 8.25M $ 8.25M Povijesni maksimum: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Povijesni minimum: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Trenutna cijena: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Saznajte više o cijeni ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap (CSWAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ChainSwap (CSWAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSWAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSWAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSWAP tokena, istražite CSWAP cijenu tokena uživo!

ChainSwap (CSWAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CSWAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CSWAP povijest cijena odmah!

CSWAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CSWAP? Naša CSWAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CSWAP predviđanje cijene tokena odmah!

