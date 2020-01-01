cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u cSigma Finance (CSIGMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

cSigma Finance (CSIGMA) Informacije cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Službena web stranica: https://www.csigma.finance/ Bijela knjiga: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Kupi CSIGMA odmah!

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cSigma Finance (CSIGMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Povijesni maksimum: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0101 $ 0.0101 $ 0.0101 Saznajte više o cijeni cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike cSigma Finance (CSIGMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CSIGMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CSIGMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CSIGMA tokena, istražite CSIGMA cijenu tokena uživo!

cSigma Finance (CSIGMA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CSIGMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CSIGMA povijest cijena odmah!

