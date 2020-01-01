cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u cSigma Finance (CSIGMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

cSigma Finance (CSIGMA) Informacije

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

Službena web stranica:
https://www.csigma.finance/
Bijela knjiga:
https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za cSigma Finance (CSIGMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.10M
$ 10.10M$ 10.10M
Povijesni maksimum:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0101
$ 0.0101$ 0.0101

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike cSigma Finance (CSIGMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CSIGMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CSIGMA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CSIGMA tokena, istražite CSIGMA cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.