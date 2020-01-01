CREPE (CREPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CREPE (CREPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CREPE (CREPE) Informacije 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Službena web stranica: https://crepe.fund/ Bijela knjiga: https://bit.ly/3Q5QZSU Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Kupi CREPE odmah!

CREPE (CREPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CREPE (CREPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 957.50K $ 957.50K $ 957.50K Povijesni maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Povijesni minimum: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Trenutna cijena: $ 0.0001915 $ 0.0001915 $ 0.0001915 Saznajte više o cijeni CREPE (CREPE)

CREPE (CREPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CREPE (CREPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CREPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CREPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CREPE tokena, istražite CREPE cijenu tokena uživo!

CREPE (CREPE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CREPE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CREPE povijest cijena odmah!

CREPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CREPE? Naša CREPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CREPE predviđanje cijene tokena odmah!

