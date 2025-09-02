COTI (COTI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04952. Tijekom protekla 24 sata, COTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.04773 i najviše cijene $ 0.0525, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COTI je $ 0.6825694816832438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00622556408704.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COTI se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -2.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija COTI je $ 115.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 116.68K. Količina u optjecaju COTI je 2.33B, s ukupnom količinom od 2327432496.0347147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 243.14M.
COTI (COTI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena COTI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0004383
-0.88%
30 dana
$ -0.00352
-6.64%
60 dana
$ -0.00215
-4.17%
90 dana
$ -0.01071
-17.79%
COTI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u COTI od $ -0.0004383 (-0.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
COTI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00352 (-6.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
COTI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COTI od $ -0.00215 (-4.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
COTI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01071 (-17.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS.
Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.
Razumijevanje tokenomike COTI (COTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
