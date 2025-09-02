Više o COTI

COTI Cijena(COTI)

1 COTI u USD cijena uživo:

-0.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena COTI (COTI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:56 (UTC+8)

COTI (COTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.10%

-0.88%

-2.41%

-2.41%

COTI (COTI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04952. Tijekom protekla 24 sata, COTItrgovalo je između najniže cijene $ 0.04773 i najviše cijene $ 0.0525, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COTI je $ 0.6825694816832438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00622556408704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COTI se promijenio za +1.10% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -2.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COTI (COTI)

No.322

47.40%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija COTI je $ 115.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 116.68K. Količina u optjecaju COTI je 2.33B, s ukupnom količinom od 2327432496.0347147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 243.14M.

COTI (COTI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena COTI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004383-0.88%
30 dana$ -0.00352-6.64%
60 dana$ -0.00215-4.17%
90 dana$ -0.01071-17.79%
COTI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COTI od $ -0.0004383 (-0.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

COTI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00352 (-6.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

COTI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COTI od $ -0.00215 (-4.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

COTI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01071 (-17.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena COTI (COTI)?

Pogledajte COTI stranicu Povijest cijena sada.

Što je COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje COTI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COTI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o COTI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje COTI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

COTI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COTI (COTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COTI (COTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COTI.

Provjerite COTI predviđanje cijene sada!

COTI (COTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COTI (COTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti COTI (COTI)

Tražiš kako kupiti COTI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti COTI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COTI u lokalnim valutama

COTI Resurs

Za dublje razumijevanje COTI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena COTI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COTI

Koliko COTI (COTI) vrijedi danas?
Cijena COTI uživo u USD je 0.04952 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COTI u USD?
Trenutačna cijena COTI u USD je $ 0.04952. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COTI?
Tržišna kapitalizacija za COTI je $ 115.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COTI?
Količina u optjecaju za COTI je 2.33B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COTI?
COTI je postigao ATH cijenu od 0.6825694816832438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COTI?
COTI je vidio ATL cijenu od 0.00622556408704 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COTI?
24-satni obujam trgovanja za COTI je $ 116.68K USD.
Hoće li COTI još narasti ove godine?
COTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:56 (UTC+8)

