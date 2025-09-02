Što je COTI (COTI)

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COTI Koliko COTI (COTI) vrijedi danas? Cijena COTI uživo u USD je 0.04952 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena COTI u USD? $ 0.04952 . Provjerite Trenutačna cijena COTI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija COTI? Tržišna kapitalizacija za COTI je $ 115.25M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za COTI? Količina u optjecaju za COTI je 2.33B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COTI? COTI je postigao ATH cijenu od 0.6825694816832438 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COTI? COTI je vidio ATL cijenu od 0.00622556408704 USD . Koliki je obujam trgovanja za COTI? 24-satni obujam trgovanja za COTI je $ 116.68K USD . Hoće li COTI još narasti ove godine? COTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

