Contentos Cijena danas

Trenutačna cijena Contentos (COS) danas je $ 0.001603, s promjenom od 0.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COS u USD je $ 0.001603 po COS.

Contentos trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- COS. Tijekom posljednja 24 sata, COS trgovao je između $ 0.001527 (niska) i $ 0.001639 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, COS se kretao +0.06% u posljednjem satu i -11.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.43K.

Informacije o tržištu Contentos (COS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 59.43K$ 59.43K $ 59.43K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.87M$ 15.87M $ 15.87M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Contentos je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.43K. Količina u optjecaju COS je --, s ukupnom količinom od 9900474904. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.87M.