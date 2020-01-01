Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cookie DAO (COOKIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cookie DAO (COOKIE) Informacije Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Službena web stranica: https://www.cookie.fun/ Bijela knjiga: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Kupi COOKIE odmah!

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cookie DAO (COOKIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 67.88M $ 67.88M $ 67.88M Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 598.06M $ 598.06M $ 598.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 113.50M $ 113.50M $ 113.50M Povijesni maksimum: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Povijesni minimum: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Trenutna cijena: $ 0.1135 $ 0.1135 $ 0.1135 Saznajte više o cijeni Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cookie DAO (COOKIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COOKIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COOKIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COOKIE tokena, istražite COOKIE cijenu tokena uživo!

Cookie DAO (COOKIE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena COOKIE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite COOKIE povijest cijena odmah!

COOKIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COOKIE? Naša COOKIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COOKIE predviđanje cijene tokena odmah!

