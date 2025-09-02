Nervos Network (CKB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004641. Tijekom protekla 24 sata, CKBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004277 i najviše cijene $ 0.004858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CKB je $ 0.04412336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002083401220247072.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CKB se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Nervos Network (CKB)
No.188
$ 218.95M
$ 948.77K
$ 222.39M
47.18B
--
47,917,762,142.45207
2019-11-14 00:00:00
$ 0.01
NONE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nervos Network je $ 218.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 948.77K. Količina u optjecaju CKB je 47.18B, s ukupnom količinom od 47917762142.45207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.39M.
Nervos Network (CKB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Nervos Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00005199
-1.11%
30 dana
$ -0.000767
-14.19%
60 dana
$ +0.001122
+31.88%
90 dana
$ +0.000389
+9.14%
Nervos Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CKB od $ -0.00005199 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Nervos Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000767 (-14.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Nervos Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CKB od $ +0.001122 (+31.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Nervos Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000389 (+9.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nervos Network (CKB)?
The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.
The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
Nervos Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nervos Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CKB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Nervos Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nervos Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Nervos Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Nervos Network (CKB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nervos Network (CKB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nervos Network.
Razumijevanje tokenomike Nervos Network (CKB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CKB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Nervos Network (CKB)
Tražiš kako kupiti Nervos Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nervos Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.