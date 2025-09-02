Više o CKB

CKB Informacije o cijeni

CKB Bijela knjiga

CKB Službena web stranica

CKB Tokenomija

CKB Prognoza cijena

CKB Povijest

Vodič za kupnju CKB

Konverter CKB u fiducijarnu valutu

CKB Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nervos Network Logotip

Nervos Network Cijena(CKB)

1 CKB u USD cijena uživo:

$0.004632
$0.004632$0.004632
-1.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nervos Network (CKB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:43:21 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004277
$ 0.004277$ 0.004277
24-satna najniža cijena
$ 0.004858
$ 0.004858$ 0.004858
24-satna najviša cijena

$ 0.004277
$ 0.004277$ 0.004277

$ 0.004858
$ 0.004858$ 0.004858

$ 0.04412336
$ 0.04412336$ 0.04412336

$ 0.002083401220247072
$ 0.002083401220247072$ 0.002083401220247072

+0.62%

-1.11%

+0.62%

+0.62%

Nervos Network (CKB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004641. Tijekom protekla 24 sata, CKBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004277 i najviše cijene $ 0.004858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CKB je $ 0.04412336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002083401220247072.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CKB se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nervos Network (CKB)

No.188

$ 218.95M
$ 218.95M$ 218.95M

$ 948.77K
$ 948.77K$ 948.77K

$ 222.39M
$ 222.39M$ 222.39M

47.18B
47.18B 47.18B

--
----

47,917,762,142.45207
47,917,762,142.45207 47,917,762,142.45207

2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nervos Network je $ 218.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 948.77K. Količina u optjecaju CKB je 47.18B, s ukupnom količinom od 47917762142.45207. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.39M.

Nervos Network (CKB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nervos Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00005199-1.11%
30 dana$ -0.000767-14.19%
60 dana$ +0.001122+31.88%
90 dana$ +0.000389+9.14%
Nervos Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CKB od $ -0.00005199 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nervos Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000767 (-14.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nervos Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CKB od $ +0.001122 (+31.88%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nervos Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000389 (+9.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nervos Network (CKB)?

Pogledajte Nervos Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nervos Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CKB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nervos Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nervos Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nervos Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nervos Network (CKB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nervos Network (CKB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nervos Network.

Provjerite Nervos Network predviđanje cijene sada!

Nervos Network (CKB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nervos Network (CKB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CKB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nervos Network (CKB)

Tražiš kako kupiti Nervos Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nervos Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CKB u lokalnim valutama

1 Nervos Network(CKB) u VND
122.127915
1 Nervos Network(CKB) u AUD
A$0.00705432
1 Nervos Network(CKB) u GBP
0.00338793
1 Nervos Network(CKB) u EUR
0.00394485
1 Nervos Network(CKB) u USD
$0.004641
1 Nervos Network(CKB) u MYR
RM0.01958502
1 Nervos Network(CKB) u TRY
0.19097715
1 Nervos Network(CKB) u JPY
¥0.682227
1 Nervos Network(CKB) u ARS
ARS$6.39255981
1 Nervos Network(CKB) u RUB
0.37392537
1 Nervos Network(CKB) u INR
0.4088721
1 Nervos Network(CKB) u IDR
Rp76.08195504
1 Nervos Network(CKB) u KRW
6.46375275
1 Nervos Network(CKB) u PHP
0.26532597
1 Nervos Network(CKB) u EGP
￡E.0.22522773
1 Nervos Network(CKB) u BRL
R$0.02524704
1 Nervos Network(CKB) u CAD
C$0.00635817
1 Nervos Network(CKB) u BDT
0.56504175
1 Nervos Network(CKB) u NGN
7.10718099
1 Nervos Network(CKB) u COP
$18.63853446
1 Nervos Network(CKB) u ZAR
R.0.08163519
1 Nervos Network(CKB) u UAH
0.19236945
1 Nervos Network(CKB) u VES
Bs0.677586
1 Nervos Network(CKB) u CLP
$4.492488
1 Nervos Network(CKB) u PKR
Rs1.31730144
1 Nervos Network(CKB) u KZT
2.50321617
1 Nervos Network(CKB) u THB
฿0.14981148
1 Nervos Network(CKB) u TWD
NT$0.14220024
1 Nervos Network(CKB) u AED
د.إ0.01703247
1 Nervos Network(CKB) u CHF
Fr0.0037128
1 Nervos Network(CKB) u HKD
HK$0.0361998
1 Nervos Network(CKB) u AMD
֏1.77541455
1 Nervos Network(CKB) u MAD
.د.م0.041769
1 Nervos Network(CKB) u MXN
$0.08655465
1 Nervos Network(CKB) u SAR
ريال0.01740375
1 Nervos Network(CKB) u PLN
0.01689324
1 Nervos Network(CKB) u RON
лв0.02009553
1 Nervos Network(CKB) u SEK
kr0.04357899
1 Nervos Network(CKB) u BGN
лв0.00775047
1 Nervos Network(CKB) u HUF
Ft1.56735852
1 Nervos Network(CKB) u CZK
0.09681126
1 Nervos Network(CKB) u KWD
د.ك0.001415505
1 Nervos Network(CKB) u ILS
0.01554735
1 Nervos Network(CKB) u AOA
Kz4.23059637
1 Nervos Network(CKB) u BHD
.د.ب0.001749657
1 Nervos Network(CKB) u BMD
$0.004641
1 Nervos Network(CKB) u DKK
kr0.02956317
1 Nervos Network(CKB) u HNL
L0.12164061
1 Nervos Network(CKB) u MUR
0.2125578
1 Nervos Network(CKB) u NAD
$0.0816816
1 Nervos Network(CKB) u NOK
kr0.04636359
1 Nervos Network(CKB) u NZD
$0.00784329
1 Nervos Network(CKB) u PAB
B/.0.004641
1 Nervos Network(CKB) u PGK
K0.01963143
1 Nervos Network(CKB) u QAR
ر.ق0.01693965
1 Nervos Network(CKB) u RSD
дин.0.4645641

Nervos Network Resurs

Za dublje razumijevanje Nervos Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nervos Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nervos Network

Koliko Nervos Network (CKB) vrijedi danas?
Cijena CKB uživo u USD je 0.004641 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CKB u USD?
Trenutačna cijena CKB u USD je $ 0.004641. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nervos Network?
Tržišna kapitalizacija za CKB je $ 218.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CKB?
Količina u optjecaju za CKB je 47.18B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CKB?
CKB je postigao ATH cijenu od 0.04412336 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CKB?
CKB je vidio ATL cijenu od 0.002083401220247072 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CKB?
24-satni obujam trgovanja za CKB je $ 948.77K USD.
Hoće li CKB još narasti ove godine?
CKB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CKB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:43:21 (UTC+8)

Nervos Network (CKB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CKB u USD kalkulator

Iznos

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.004641 USD

Trgujte CKB

CKBUSDT
$0.004632
$0.004632$0.004632
-1.13%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine