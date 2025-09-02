Što je Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nervos Network (CKB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nervos Network (CKB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nervos Network.

Nervos Network (CKB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nervos Network (CKB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CKB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nervos Network (CKB)

CKB u lokalnim valutama

Nervos Network Resurs

Za dublje razumijevanje Nervos Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nervos Network Koliko Nervos Network (CKB) vrijedi danas? Cijena CKB uživo u USD je 0.004641 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CKB u USD? $ 0.004641 . Provjerite Trenutačna cijena CKB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Nervos Network? Tržišna kapitalizacija za CKB je $ 218.95M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CKB? Količina u optjecaju za CKB je 47.18B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CKB? CKB je postigao ATH cijenu od 0.04412336 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CKB? CKB je vidio ATL cijenu od 0.002083401220247072 USD . Koliki je obujam trgovanja za CKB? 24-satni obujam trgovanja za CKB je $ 948.77K USD . Hoće li CKB još narasti ove godine? CKB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CKB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Nervos Network (CKB) Važna ažuriranja industrije

