Chintai Network Logotip

Chintai Network Cijena(CHEX)

1 CHEX u USD cijena uživo:

$0.09445
-3.21%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chintai Network (CHEX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:19:32 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09319
24-satna najniža cijena
$ 0.11249
24-satna najviša cijena

$ 0.09319
$ 0.11249
$ 0.8025739225864136
$ 0.00274259
-2.46%

-3.20%

-25.37%

-25.37%

Chintai Network (CHEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09417. Tijekom protekla 24 sata, CHEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09319 i najviše cijene $ 0.11249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEX je $ 0.8025739225864136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00274259.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEX se promijenio za -2.46% u posljednjih sat vremena, -3.20% u posljednjih 24 sata i -25.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chintai Network (CHEX)

No.357

$ 93.94M
$ 273.15K
$ 94.07M
997.59M
998,921,914.6706322
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chintai Network je $ 93.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 273.15K. Količina u optjecaju CHEX je 997.59M, s ukupnom količinom od 998921914.6706322. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.07M.

Chintai Network (CHEX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chintai Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0031324-3.20%
30 dana$ +0.01169+14.17%
60 dana$ -0.04523-32.45%
90 dana$ -0.10653-53.08%
Chintai Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHEX od $ -0.0031324 (-3.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chintai Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01169 (+14.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chintai Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHEX od $ -0.04523 (-32.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chintai Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.10653 (-53.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chintai Network (CHEX)?

Pogledajte Chintai Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chintai Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chintai Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chintai Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chintai Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chintai Network (CHEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chintai Network (CHEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chintai Network.

Provjerite Chintai Network predviđanje cijene sada!

Chintai Network (CHEX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chintai Network (CHEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chintai Network (CHEX)

Tražiš kako kupiti Chintai Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chintai Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHEX u lokalnim valutama

1 Chintai Network(CHEX) u VND
2,478.08355
1 Chintai Network(CHEX) u AUD
A$0.1431384
1 Chintai Network(CHEX) u GBP
0.0687441
1 Chintai Network(CHEX) u EUR
0.0800445
1 Chintai Network(CHEX) u USD
$0.09417
1 Chintai Network(CHEX) u MYR
RM0.3973974
1 Chintai Network(CHEX) u TRY
3.8713287
1 Chintai Network(CHEX) u JPY
¥13.84299
1 Chintai Network(CHEX) u ARS
ARS$129.7106997
1 Chintai Network(CHEX) u RUB
7.5863352
1 Chintai Network(CHEX) u INR
8.28696
1 Chintai Network(CHEX) u IDR
Rp1,543.7702448
1 Chintai Network(CHEX) u KRW
131.1552675
1 Chintai Network(CHEX) u PHP
5.3789904
1 Chintai Network(CHEX) u EGP
￡E.4.5691284
1 Chintai Network(CHEX) u BRL
R$0.5122848
1 Chintai Network(CHEX) u CAD
C$0.1290129
1 Chintai Network(CHEX) u BDT
11.4444801
1 Chintai Network(CHEX) u NGN
143.9906385
1 Chintai Network(CHEX) u COP
$378.1923702
1 Chintai Network(CHEX) u ZAR
R.1.657392
1 Chintai Network(CHEX) u UAH
3.8958129
1 Chintai Network(CHEX) u VES
Bs13.74882
1 Chintai Network(CHEX) u CLP
$91.3449
1 Chintai Network(CHEX) u PKR
Rs26.6840112
1 Chintai Network(CHEX) u KZT
50.6832357
1 Chintai Network(CHEX) u THB
฿3.041691
1 Chintai Network(CHEX) u TWD
NT$2.8834854
1 Chintai Network(CHEX) u AED
د.إ0.3456039
1 Chintai Network(CHEX) u CHF
Fr0.075336
1 Chintai Network(CHEX) u HKD
HK$0.7335843
1 Chintai Network(CHEX) u AMD
֏35.9974242
1 Chintai Network(CHEX) u MAD
.د.م0.8456466
1 Chintai Network(CHEX) u MXN
$1.7543871
1 Chintai Network(CHEX) u SAR
ريال0.3531375
1 Chintai Network(CHEX) u PLN
0.3418371
1 Chintai Network(CHEX) u RON
лв0.4077561
1 Chintai Network(CHEX) u SEK
kr0.8842563
1 Chintai Network(CHEX) u BGN
лв0.1572639
1 Chintai Network(CHEX) u HUF
Ft31.7814333
1 Chintai Network(CHEX) u CZK
1.9634445
1 Chintai Network(CHEX) u KWD
د.ك0.02872185
1 Chintai Network(CHEX) u ILS
0.3154695
1 Chintai Network(CHEX) u AOA
Kz85.8425469
1 Chintai Network(CHEX) u BHD
.د.ب0.03540792
1 Chintai Network(CHEX) u BMD
$0.09417
1 Chintai Network(CHEX) u DKK
kr0.5998629
1 Chintai Network(CHEX) u HNL
L2.4634872
1 Chintai Network(CHEX) u MUR
4.312986
1 Chintai Network(CHEX) u NAD
$1.6536252
1 Chintai Network(CHEX) u NOK
kr0.9417
1 Chintai Network(CHEX) u NZD
$0.1591473
1 Chintai Network(CHEX) u PAB
B/.0.09417
1 Chintai Network(CHEX) u PGK
K0.3983391
1 Chintai Network(CHEX) u QAR
ر.ق0.3427788
1 Chintai Network(CHEX) u RSD
дин.9.4245336

Chintai Network Resurs

Za dublje razumijevanje Chintai Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chintai Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chintai Network

Koliko Chintai Network (CHEX) vrijedi danas?
Cijena CHEX uživo u USD je 0.09417 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHEX u USD?
Trenutačna cijena CHEX u USD je $ 0.09417. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chintai Network?
Tržišna kapitalizacija za CHEX je $ 93.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHEX?
Količina u optjecaju za CHEX je 997.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHEX?
CHEX je postigao ATH cijenu od 0.8025739225864136 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHEX?
CHEX je vidio ATL cijenu od 0.00274259 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHEX?
24-satni obujam trgovanja za CHEX je $ 273.15K USD.
Hoće li CHEX još narasti ove godine?
CHEX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHEX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Chintai Network (CHEX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

