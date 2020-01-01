Chintai Network (CHEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chintai Network (CHEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chintai Network (CHEX) Informacije Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Službena web stranica: https://chintai.io Bijela knjiga: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Kupi CHEX odmah!

Chintai Network (CHEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chintai Network (CHEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.35M $ 104.35M $ 104.35M Ukupna količina: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Količina u optjecaju: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 104.48M $ 104.48M $ 104.48M Povijesni maksimum: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Povijesni minimum: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Trenutna cijena: $ 0.1046 $ 0.1046 $ 0.1046 Saznajte više o cijeni Chintai Network (CHEX)

Chintai Network (CHEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chintai Network (CHEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHEX tokena, istražite CHEX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CHEX Jeste li zainteresirani za dodavanje Chintai Network (CHEX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CHEX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CHEX na MEXC-u odmah!

Chintai Network (CHEX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CHEX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CHEX povijest cijena odmah!

CHEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHEX? Naša CHEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHEX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!