Više o CCD

CCD Informacije o cijeni

CCD Bijela knjiga

CCD Službena web stranica

CCD Tokenomija

CCD Prognoza cijena

CCD Povijest

Vodič za kupnju CCD

Konverter CCD u fiducijarnu valutu

CCD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Concordium Logotip

Concordium Cijena(CCD)

1 CCD u USD cijena uživo:

$0.00452
$0.00452$0.00452
-2.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Concordium (CCD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:30:18 (UTC+8)

Concordium (CCD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004413
$ 0.004413$ 0.004413
24-satna najniža cijena
$ 0.00577
$ 0.00577$ 0.00577
24-satna najviša cijena

$ 0.004413
$ 0.004413$ 0.004413

$ 0.00577
$ 0.00577$ 0.00577

$ 0.08744871982689628
$ 0.08744871982689628$ 0.08744871982689628

$ 0.002569331689533657
$ 0.002569331689533657$ 0.002569331689533657

+1.18%

-2.35%

+8.24%

+8.24%

Concordium (CCD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00453. Tijekom protekla 24 sata, CCDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004413 i najviše cijene $ 0.00577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CCD je $ 0.08744871982689628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002569331689533657.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CCD se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, -2.35% u posljednjih 24 sata i +8.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Concordium (CCD)

No.500

$ 52.73M
$ 52.73M$ 52.73M

$ 136.59K
$ 136.59K$ 136.59K

$ 63.74M
$ 63.74M$ 63.74M

11.64B
11.64B 11.64B

14,071,173,081.281347
14,071,173,081.281347 14,071,173,081.281347

CCD

Trenutačna tržišna kapitalizacija Concordium je $ 52.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 136.59K. Količina u optjecaju CCD je 11.64B, s ukupnom količinom od 14071173081.281347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.74M.

Concordium (CCD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Concordium za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00010878-2.35%
30 dana$ -0.0013-22.30%
60 dana$ +0.000197+4.54%
90 dana$ +0.000947+26.43%
Concordium promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CCD od $ -0.00010878 (-2.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Concordium 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0013 (-22.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Concordium 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CCD od $ +0.000197 (+4.54%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Concordium 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000947 (+26.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Concordium (CCD)?

Pogledajte Concordium stranicu Povijest cijena sada.

Što je Concordium (CCD)

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

Concordium dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Concordium ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CCD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Concordium na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Concordium učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Concordium Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Concordium (CCD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Concordium (CCD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Concordium.

Provjerite Concordium predviđanje cijene sada!

Concordium (CCD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Concordium (CCD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CCD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Concordium (CCD)

Tražiš kako kupiti Concordium? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Concordium na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CCD u lokalnim valutama

1 Concordium(CCD) u VND
119.20695
1 Concordium(CCD) u AUD
A$0.0068856
1 Concordium(CCD) u GBP
0.0033069
1 Concordium(CCD) u EUR
0.0038505
1 Concordium(CCD) u USD
$0.00453
1 Concordium(CCD) u MYR
RM0.0191166
1 Concordium(CCD) u TRY
0.1864095
1 Concordium(CCD) u JPY
¥0.66591
1 Concordium(CCD) u ARS
ARS$6.2396673
1 Concordium(CCD) u RUB
0.3650274
1 Concordium(CCD) u INR
0.3987306
1 Concordium(CCD) u IDR
Rp74.2622832
1 Concordium(CCD) u KRW
6.3091575
1 Concordium(CCD) u PHP
0.2587989
1 Concordium(CCD) u EGP
￡E.0.2198409
1 Concordium(CCD) u BRL
R$0.0245979
1 Concordium(CCD) u CAD
C$0.0062061
1 Concordium(CCD) u BDT
0.5505309
1 Concordium(CCD) u NGN
6.9371967
1 Concordium(CCD) u COP
$18.1927518
1 Concordium(CCD) u ZAR
R.0.079728
1 Concordium(CCD) u UAH
0.1874061
1 Concordium(CCD) u VES
Bs0.66138
1 Concordium(CCD) u CLP
$4.3941
1 Concordium(CCD) u PKR
Rs1.2836208
1 Concordium(CCD) u KZT
2.4380913
1 Concordium(CCD) u THB
฿0.1462737
1 Concordium(CCD) u TWD
NT$0.1387539
1 Concordium(CCD) u AED
د.إ0.0166251
1 Concordium(CCD) u CHF
Fr0.003624
1 Concordium(CCD) u HKD
HK$0.0352887
1 Concordium(CCD) u AMD
֏1.7316378
1 Concordium(CCD) u MAD
.د.م0.0406794
1 Concordium(CCD) u MXN
$0.0844845
1 Concordium(CCD) u SAR
ريال0.0169875
1 Concordium(CCD) u PLN
0.0164892
1 Concordium(CCD) u RON
лв0.0196149
1 Concordium(CCD) u SEK
kr0.0425367
1 Concordium(CCD) u BGN
лв0.0075651
1 Concordium(CCD) u HUF
Ft1.5288297
1 Concordium(CCD) u CZK
0.0944958
1 Concordium(CCD) u KWD
د.ك0.00138165
1 Concordium(CCD) u ILS
0.0151755
1 Concordium(CCD) u AOA
Kz4.1294121
1 Concordium(CCD) u BHD
.د.ب0.00170328
1 Concordium(CCD) u BMD
$0.00453
1 Concordium(CCD) u DKK
kr0.0288561
1 Concordium(CCD) u HNL
L0.1185048
1 Concordium(CCD) u MUR
0.207474
1 Concordium(CCD) u NAD
$0.0795468
1 Concordium(CCD) u NOK
kr0.0452547
1 Concordium(CCD) u NZD
$0.0076557
1 Concordium(CCD) u PAB
B/.0.00453
1 Concordium(CCD) u PGK
K0.0191619
1 Concordium(CCD) u QAR
ر.ق0.0164892
1 Concordium(CCD) u RSD
дин.0.4533171

Concordium Resurs

Za dublje razumijevanje Concordium, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Concordium web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Concordium

Koliko Concordium (CCD) vrijedi danas?
Cijena CCD uživo u USD je 0.00453 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CCD u USD?
Trenutačna cijena CCD u USD je $ 0.00453. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Concordium?
Tržišna kapitalizacija za CCD je $ 52.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CCD?
Količina u optjecaju za CCD je 11.64B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CCD?
CCD je postigao ATH cijenu od 0.08744871982689628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CCD?
CCD je vidio ATL cijenu od 0.002569331689533657 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CCD?
24-satni obujam trgovanja za CCD je $ 136.59K USD.
Hoće li CCD još narasti ove godine?
CCD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CCD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:30:18 (UTC+8)

Concordium (CCD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CCD u USD kalkulator

Iznos

CCD
CCD
USD
USD

1 CCD = 0.00453 USD

Trgujte CCD

CCDUSDT
$0.00452
$0.00452$0.00452
-2.23%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine