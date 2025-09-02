Više o CATI

CATI Informacije o cijeni

CATI Bijela knjiga

CATI Službena web stranica

CATI Tokenomija

CATI Prognoza cijena

CATI Povijest

Vodič za kupnju CATI

Konverter CATI u fiducijarnu valutu

CATI Spot trgovanje

CATI USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Catizen Logotip

Catizen Cijena(CATI)

1 CATI u USD cijena uživo:

$0.09407
$0.09407$0.09407
-4.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Catizen (CATI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:17:40 (UTC+8)

Catizen (CATI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09339
$ 0.09339$ 0.09339
24-satna najniža cijena
$ 0.10429
$ 0.10429$ 0.10429
24-satna najviša cijena

$ 0.09339
$ 0.09339$ 0.09339

$ 0.10429
$ 0.10429$ 0.10429

$ 1.29322
$ 1.29322$ 1.29322

$ 0.06848760725608903
$ 0.06848760725608903$ 0.06848760725608903

-2.13%

-4.66%

+10.76%

+10.76%

Catizen (CATI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09396. Tijekom protekla 24 sata, CATItrgovalo je između najniže cijene $ 0.09339 i najviše cijene $ 0.10429, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CATI je $ 1.29322, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06848760725608903.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CATI se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -4.66% u posljednjih 24 sata i +10.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Catizen (CATI)

No.709

$ 31.73M
$ 31.73M$ 31.73M

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 93.96M
$ 93.96M$ 93.96M

337.67M
337.67M 337.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.76%

TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Catizen je $ 31.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.74M. Količina u optjecaju CATI je 337.67M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.96M.

Catizen (CATI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Catizen za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0045979-4.66%
30 dana$ +0.01406+17.59%
60 dana$ +0.00979+11.63%
90 dana$ -0.00336-3.46%
Catizen promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CATI od $ -0.0045979 (-4.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Catizen 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01406 (+17.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Catizen 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CATI od $ +0.00979 (+11.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Catizen 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00336 (-3.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Catizen (CATI)?

Pogledajte Catizen stranicu Povijest cijena sada.

Što je Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Catizen ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CATI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Catizen na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Catizen učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Catizen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Catizen (CATI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Catizen (CATI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Catizen.

Provjerite Catizen predviđanje cijene sada!

Catizen (CATI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Catizen (CATI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CATI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Catizen (CATI)

Tražiš kako kupiti Catizen? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Catizen na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CATI u lokalnim valutama

1 Catizen(CATI) u VND
2,472.5574
1 Catizen(CATI) u AUD
A$0.1428192
1 Catizen(CATI) u GBP
0.0685908
1 Catizen(CATI) u EUR
0.079866
1 Catizen(CATI) u USD
$0.09396
1 Catizen(CATI) u MYR
RM0.3965112
1 Catizen(CATI) u TRY
3.8626956
1 Catizen(CATI) u JPY
¥13.81212
1 Catizen(CATI) u ARS
ARS$129.4214436
1 Catizen(CATI) u RUB
7.5694176
1 Catizen(CATI) u INR
8.26848
1 Catizen(CATI) u IDR
Rp1,540.3276224
1 Catizen(CATI) u KRW
130.86279
1 Catizen(CATI) u PHP
5.3669952
1 Catizen(CATI) u EGP
￡E.4.5589392
1 Catizen(CATI) u BRL
R$0.5111424
1 Catizen(CATI) u CAD
C$0.1287252
1 Catizen(CATI) u BDT
11.4189588
1 Catizen(CATI) u NGN
143.669538
1 Catizen(CATI) u COP
$377.3489976
1 Catizen(CATI) u ZAR
R.1.653696
1 Catizen(CATI) u UAH
3.8871252
1 Catizen(CATI) u VES
Bs13.71816
1 Catizen(CATI) u CLP
$91.1412
1 Catizen(CATI) u PKR
Rs26.6245056
1 Catizen(CATI) u KZT
50.5702116
1 Catizen(CATI) u THB
฿3.034908
1 Catizen(CATI) u TWD
NT$2.8770552
1 Catizen(CATI) u AED
د.إ0.3448332
1 Catizen(CATI) u CHF
Fr0.075168
1 Catizen(CATI) u HKD
HK$0.7319484
1 Catizen(CATI) u AMD
֏35.9171496
1 Catizen(CATI) u MAD
.د.م0.8437608
1 Catizen(CATI) u MXN
$1.7504748
1 Catizen(CATI) u SAR
ريال0.35235
1 Catizen(CATI) u PLN
0.3410748
1 Catizen(CATI) u RON
лв0.4068468
1 Catizen(CATI) u SEK
kr0.8822844
1 Catizen(CATI) u BGN
лв0.1569132
1 Catizen(CATI) u HUF
Ft31.7105604
1 Catizen(CATI) u CZK
1.959066
1 Catizen(CATI) u KWD
د.ك0.0286578
1 Catizen(CATI) u ILS
0.314766
1 Catizen(CATI) u AOA
Kz85.6511172
1 Catizen(CATI) u BHD
.د.ب0.03532896
1 Catizen(CATI) u BMD
$0.09396
1 Catizen(CATI) u DKK
kr0.5985252
1 Catizen(CATI) u HNL
L2.4579936
1 Catizen(CATI) u MUR
4.303368
1 Catizen(CATI) u NAD
$1.6499376
1 Catizen(CATI) u NOK
kr0.9396
1 Catizen(CATI) u NZD
$0.1587924
1 Catizen(CATI) u PAB
B/.0.09396
1 Catizen(CATI) u PGK
K0.3974508
1 Catizen(CATI) u QAR
ر.ق0.3420144
1 Catizen(CATI) u RSD
дин.9.4035168

Catizen Resurs

Za dublje razumijevanje Catizen, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Catizen web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Catizen

Koliko Catizen (CATI) vrijedi danas?
Cijena CATI uživo u USD je 0.09396 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CATI u USD?
Trenutačna cijena CATI u USD je $ 0.09396. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Catizen?
Tržišna kapitalizacija za CATI je $ 31.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CATI?
Količina u optjecaju za CATI je 337.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CATI?
CATI je postigao ATH cijenu od 1.29322 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CATI?
CATI je vidio ATL cijenu od 0.06848760725608903 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CATI?
24-satni obujam trgovanja za CATI je $ 1.74M USD.
Hoće li CATI još narasti ove godine?
CATI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CATI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:17:40 (UTC+8)

Catizen (CATI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CATI u USD kalkulator

Iznos

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0.09396 USD

Trgujte CATI

CATIUSDT
$0.09407
$0.09407$0.09407
-4.61%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine