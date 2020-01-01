Simons Cat (CAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Simons Cat (CAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Simons Cat (CAT) Informacije Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Službena web stranica: https://www.simonscat.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.simonscat.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Kupi CAT odmah!

Simons Cat (CAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Simons Cat (CAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.04M $ 51.04M $ 51.04M Ukupna količina: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Količina u optjecaju: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 62.97M $ 62.97M $ 62.97M Povijesni maksimum: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Povijesni minimum: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Trenutna cijena: $ 0.000006997 $ 0.000006997 $ 0.000006997 Saznajte više o cijeni Simons Cat (CAT)

Simons Cat (CAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Simons Cat (CAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAT tokena, istražite CAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CAT Jeste li zainteresirani za dodavanje Simons Cat (CAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CAT na MEXC-u odmah!

Simons Cat (CAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CAT povijest cijena odmah!

CAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAT? Naša CAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAT predviđanje cijene tokena odmah!

