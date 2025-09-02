Više o CAT

1 CAT u USD cijena uživo:

$0.000007056
$0.000007056$0.000007056
-4.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Simons Cat (CAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:17:20 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000007001
$ 0.000007001$ 0.000007001
24-satna najniža cijena
$ 0.000007908
$ 0.000007908$ 0.000007908
24-satna najviša cijena

$ 0.000007001
$ 0.000007001$ 0.000007001

$ 0.000007908
$ 0.000007908$ 0.000007908

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

-3.59%

-4.58%

-4.78%

-4.78%

Simons Cat (CAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000007055. Tijekom protekla 24 sata, CATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000007001 i najviše cijene $ 0.000007908, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAT je $ 0.000068714136044313, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000004169382505533.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAT se promijenio za -3.59% u posljednjih sat vremena, -4.58% u posljednjih 24 sata i -4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Simons Cat (CAT)

No.531

$ 51.47M
$ 51.47M$ 51.47M

$ 247.04K
$ 247.04K$ 247.04K

$ 63.50M
$ 63.50M$ 63.50M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,069,958.98
8,098,242,069,958.98 8,098,242,069,958.98

81.05%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Simons Cat je $ 51.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 247.04K. Količina u optjecaju CAT je 7.30T, s ukupnom količinom od 8098242069958.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.50M.

Simons Cat (CAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Simons Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000033868-4.58%
30 dana$ -0.000001364-16.21%
60 dana$ -0.000000645-8.38%
90 dana$ -0.00000037-4.99%
Simons Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CAT od $ -0.00000033868 (-4.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Simons Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000001364 (-16.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Simons Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CAT od $ -0.000000645 (-8.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Simons Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000037 (-4.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Simons Cat (CAT)?

Pogledajte Simons Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Simons Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Simons Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Simons Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Simons Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Simons Cat (CAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Simons Cat (CAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Simons Cat.

Provjerite Simons Cat predviđanje cijene sada!

Simons Cat (CAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Simons Cat (CAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Simons Cat (CAT)

Tražiš kako kupiti Simons Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Simons Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CAT u lokalnim valutama

1 Simons Cat(CAT) u VND
0.185652325
1 Simons Cat(CAT) u AUD
A$0.0000107236
1 Simons Cat(CAT) u GBP
0.00000515015
1 Simons Cat(CAT) u EUR
0.00000599675
1 Simons Cat(CAT) u USD
$0.000007055
1 Simons Cat(CAT) u MYR
RM0.0000297721
1 Simons Cat(CAT) u TRY
0.00029003105
1 Simons Cat(CAT) u JPY
¥0.001037085
1 Simons Cat(CAT) u ARS
ARS$0.00971762755
1 Simons Cat(CAT) u RUB
0.0005683508
1 Simons Cat(CAT) u INR
0.00062084
1 Simons Cat(CAT) u IDR
Rp0.1156557192
1 Simons Cat(CAT) u KRW
0.00982585125
1 Simons Cat(CAT) u PHP
0.0004029816
1 Simons Cat(CAT) u EGP
￡E.0.0003423086
1 Simons Cat(CAT) u BRL
R$0.0000383792
1 Simons Cat(CAT) u CAD
C$0.00000966535
1 Simons Cat(CAT) u BDT
0.00085739415
1 Simons Cat(CAT) u NGN
0.01078744775
1 Simons Cat(CAT) u COP
$0.0283333033
1 Simons Cat(CAT) u ZAR
R.0.000124168
1 Simons Cat(CAT) u UAH
0.00029186535
1 Simons Cat(CAT) u VES
Bs0.00103003
1 Simons Cat(CAT) u CLP
$0.00684335
1 Simons Cat(CAT) u PKR
Rs0.0019991048
1 Simons Cat(CAT) u KZT
0.00379707155
1 Simons Cat(CAT) u THB
฿0.0002278765
1 Simons Cat(CAT) u TWD
NT$0.0002160241
1 Simons Cat(CAT) u AED
د.إ0.00002589185
1 Simons Cat(CAT) u CHF
Fr0.000005644
1 Simons Cat(CAT) u HKD
HK$0.00005495845
1 Simons Cat(CAT) u AMD
֏0.0026968443
1 Simons Cat(CAT) u MAD
.د.م0.0000633539
1 Simons Cat(CAT) u MXN
$0.00013143465
1 Simons Cat(CAT) u SAR
ريال0.00002645625
1 Simons Cat(CAT) u PLN
0.00002560965
1 Simons Cat(CAT) u RON
лв0.00003054815
1 Simons Cat(CAT) u SEK
kr0.00006624645
1 Simons Cat(CAT) u BGN
лв0.00001178185
1 Simons Cat(CAT) u HUF
Ft0.00238099195
1 Simons Cat(CAT) u CZK
0.00014709675
1 Simons Cat(CAT) u KWD
د.ك0.000002151775
1 Simons Cat(CAT) u ILS
0.00002363425
1 Simons Cat(CAT) u AOA
Kz0.00643112635
1 Simons Cat(CAT) u BHD
.د.ب0.00000265268
1 Simons Cat(CAT) u BMD
$0.000007055
1 Simons Cat(CAT) u DKK
kr0.00004494035
1 Simons Cat(CAT) u HNL
L0.0001845588
1 Simons Cat(CAT) u MUR
0.000323119
1 Simons Cat(CAT) u NAD
$0.0001238858
1 Simons Cat(CAT) u NOK
kr0.00007055
1 Simons Cat(CAT) u NZD
$0.00001192295
1 Simons Cat(CAT) u PAB
B/.0.000007055
1 Simons Cat(CAT) u PGK
K0.00002984265
1 Simons Cat(CAT) u QAR
ر.ق0.0000256802
1 Simons Cat(CAT) u RSD
дин.0.0007060644

Simons Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Simons Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Simons Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Simons Cat

Koliko Simons Cat (CAT) vrijedi danas?
Cijena CAT uživo u USD je 0.000007055 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CAT u USD?
Trenutačna cijena CAT u USD je $ 0.000007055. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Simons Cat?
Tržišna kapitalizacija za CAT je $ 51.47M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CAT?
Količina u optjecaju za CAT je 7.30T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CAT?
CAT je postigao ATH cijenu od 0.000068714136044313 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CAT?
CAT je vidio ATL cijenu od 0.000004169382505533 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CAT?
24-satni obujam trgovanja za CAT je $ 247.04K USD.
Hoće li CAT još narasti ove godine?
CAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Simons Cat (CAT) Važna ažuriranja industrije

