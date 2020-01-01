Capverse (CAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Capverse (CAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Capverse (CAP) Informacije Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Službena web stranica: https://capverse.game/ Bijela knjiga: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Kupi CAP odmah!

Capverse (CAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Capverse (CAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.83M $ 13.83M $ 13.83M Povijesni maksimum: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 Povijesni minimum: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Trenutna cijena: $ 0.06914 $ 0.06914 $ 0.06914 Saznajte više o cijeni Capverse (CAP)

Capverse (CAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Capverse (CAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CAP tokena, istražite CAP cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CAP Jeste li zainteresirani za dodavanje Capverse (CAP) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CAP, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CAP na MEXC-u odmah!

Capverse (CAP) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CAP pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CAP povijest cijena odmah!

CAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CAP? Naša CAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CAP predviđanje cijene tokena odmah!

