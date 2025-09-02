Više o BVG

Bovine Verse Game Logotip

Bovine Verse Game Cijena(BVG)

1 BVG u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Bovine Verse Game (BVG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:23:51 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) Informacije o cijeni (USD)

Bovine Verse Game (BVG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08233. Tijekom protekla 24 sata, BVGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08233 i najviše cijene $ 0.08233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BVG je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BVG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bovine Verse Game (BVG)

$ 27.42
$ 27.42$ 27.42

$ 82.33M
$ 82.33M$ 82.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bovine Verse Game je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.42. Količina u optjecaju BVG je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.33M.

Bovine Verse Game (BVG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bovine Verse Game za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ +0.00009+0.10%
60 dana$ +0.00434+5.56%
90 dana$ -0.02971-26.52%
Bovine Verse Game promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BVG od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bovine Verse Game 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00009 (+0.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bovine Verse Game 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BVG od $ +0.00434 (+5.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bovine Verse Game 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02971 (-26.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bovine Verse Game (BVG)?

Pogledajte Bovine Verse Game stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bovine Verse Game ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BVG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bovine Verse Game na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bovine Verse Game učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bovine Verse Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bovine Verse Game (BVG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bovine Verse Game (BVG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bovine Verse Game.

Provjerite Bovine Verse Game predviđanje cijene sada!

Bovine Verse Game (BVG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bovine Verse Game (BVG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BVG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bovine Verse Game (BVG)

Tražiš kako kupiti Bovine Verse Game? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bovine Verse Game na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BVG u lokalnim valutama

1 Bovine Verse Game(BVG) u VND
2,166.51395
1 Bovine Verse Game(BVG) u AUD
A$0.1251416
1 Bovine Verse Game(BVG) u GBP
0.0601009
1 Bovine Verse Game(BVG) u EUR
0.0699805
1 Bovine Verse Game(BVG) u USD
$0.08233
1 Bovine Verse Game(BVG) u MYR
RM0.3474326
1 Bovine Verse Game(BVG) u TRY
3.3870562
1 Bovine Verse Game(BVG) u JPY
¥12.10251
1 Bovine Verse Game(BVG) u ARS
ARS$113.4021653
1 Bovine Verse Game(BVG) u RUB
6.6333281
1 Bovine Verse Game(BVG) u INR
7.24504
1 Bovine Verse Game(BVG) u IDR
Rp1,349.6719152
1 Bovine Verse Game(BVG) u KRW
114.825651
1 Bovine Verse Game(BVG) u PHP
4.7026896
1 Bovine Verse Game(BVG) u EGP
￡E.3.9954749
1 Bovine Verse Game(BVG) u BRL
R$0.4470519
1 Bovine Verse Game(BVG) u CAD
C$0.1127921
1 Bovine Verse Game(BVG) u BDT
10.0055649
1 Bovine Verse Game(BVG) u NGN
126.0793387
1 Bovine Verse Game(BVG) u COP
$330.6422198
1 Bovine Verse Game(BVG) u ZAR
R.1.4498313
1 Bovine Verse Game(BVG) u UAH
3.4059921
1 Bovine Verse Game(BVG) u VES
Bs12.02018
1 Bovine Verse Game(BVG) u CLP
$79.8601
1 Bovine Verse Game(BVG) u PKR
Rs23.3290288
1 Bovine Verse Game(BVG) u KZT
44.3108293
1 Bovine Verse Game(BVG) u THB
฿2.659259
1 Bovine Verse Game(BVG) u TWD
NT$2.5217679
1 Bovine Verse Game(BVG) u AED
د.إ0.3021511
1 Bovine Verse Game(BVG) u CHF
Fr0.065864
1 Bovine Verse Game(BVG) u HKD
HK$0.6413507
1 Bovine Verse Game(BVG) u AMD
֏31.4714658
1 Bovine Verse Game(BVG) u MAD
.د.م0.7393234
1 Bovine Verse Game(BVG) u MXN
$1.5354545
1 Bovine Verse Game(BVG) u SAR
ريال0.3087375
1 Bovine Verse Game(BVG) u PLN
0.2988579
1 Bovine Verse Game(BVG) u RON
лв0.3564889
1 Bovine Verse Game(BVG) u SEK
kr0.7730787
1 Bovine Verse Game(BVG) u BGN
лв0.1374911
1 Bovine Verse Game(BVG) u HUF
Ft27.7855517
1 Bovine Verse Game(BVG) u CZK
1.7165805
1 Bovine Verse Game(BVG) u KWD
د.ك0.02511065
1 Bovine Verse Game(BVG) u ILS
0.2758055
1 Bovine Verse Game(BVG) u AOA
Kz75.0495581
1 Bovine Verse Game(BVG) u BHD
.د.ب0.03095608
1 Bovine Verse Game(BVG) u BMD
$0.08233
1 Bovine Verse Game(BVG) u DKK
kr0.5244421
1 Bovine Verse Game(BVG) u HNL
L2.1537528
1 Bovine Verse Game(BVG) u MUR
3.770714
1 Bovine Verse Game(BVG) u NAD
$1.4457148
1 Bovine Verse Game(BVG) u NOK
kr0.8224767
1 Bovine Verse Game(BVG) u NZD
$0.1391377
1 Bovine Verse Game(BVG) u PAB
B/.0.08233
1 Bovine Verse Game(BVG) u PGK
K0.3482559
1 Bovine Verse Game(BVG) u QAR
ر.ق0.2996812
1 Bovine Verse Game(BVG) u RSD
дин.8.2362932

Za dublje razumijevanje Bovine Verse Game, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bovine Verse Game web-stranica
Blokiraj pretraživač

Koliko Bovine Verse Game (BVG) vrijedi danas?
Cijena BVG uživo u USD je 0.08233 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BVG u USD?
Trenutačna cijena BVG u USD je $ 0.08233. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bovine Verse Game?
Tržišna kapitalizacija za BVG je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BVG?
Količina u optjecaju za BVG je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BVG?
BVG je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BVG?
BVG je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BVG?
24-satni obujam trgovanja za BVG je $ 27.42 USD.
Hoće li BVG još narasti ove godine?
BVG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BVG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:23:51 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

