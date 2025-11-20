Bitsolara Cijena danas

Trenutačna cijena Bitsolara (BTSLR) danas je $ 0.00001123, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTSLR u USD je $ 0.00001123 po BTSLR.

Bitsolara trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BTSLR. Tijekom posljednja 24 sata, BTSLR trgovao je između $ 0.00001119 (niska) i $ 0.00001125 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BTSLR se kretao 0.00% u posljednjem satu i -56.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 13.98K.

Informacije o tržištu Bitsolara (BTSLR)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.23K$ 11.23K $ 11.23K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitsolara je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.98K. Količina u optjecaju BTSLR je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.23K.