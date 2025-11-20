Boost Cijena danas

Trenutačna cijena Boost (BOOST) danas je $ 0.01279, s promjenom od 4.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOOST u USD je $ 0.01279 po BOOST.

Boost trenutačno je na #1735 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.03M, s količinom u optjecaju od 158.86M BOOST. Tijekom posljednja 24 sata, BOOST trgovao je između $ 0.01264 (niska) i $ 0.01502 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.19261759528476227, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01264142960017339.

U kratkoročnim performansama, BOOST se kretao -0.16% u posljednjem satu i -53.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 61.02K.

Informacije o tržištu Boost (BOOST)

Poredak No.1735 Tržišna kapitalizacija $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Obujam (24 sata) $ 61.02K$ 61.02K $ 61.02K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.79M$ 12.79M $ 12.79M Količina u optjecaju 158.86M 158.86M 158.86M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 15.88% Javni blockchain BSC

