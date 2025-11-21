BluWhale AI (BLUAI) Tokenomika

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomika
Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 77.09M
$ 77.09M$ 77.09M
Povijesni maksimum:
$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.007709
$ 0.007709$ 0.007709

BluWhale AI (BLUAI) Informacije

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Službena web stranica:
https://www.bluwhale.com/
Bijela knjiga:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xed9ae3def8d6f052971bb8b6d1975ff267cf9aad

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BluWhale AI (BLUAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BLUAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BLUAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BLUAI tokena, istražite BLUAI cijenu tokena uživo!

