Cijena BETA uživo danas je 0 USD.BETA tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene BETA uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena BETA uživo danas je 0 USD.BETA tržišna kapitalizacija je -- USD. Pratite ažuriranja cijene BETA uUSD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!
Trenutačna cijena BETA (BETA) danas je $ 0, s promjenom od --% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BETA u USD je $ 0 po BETA.
BETA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BETA. Tijekom posljednja 24 sata, BETA trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.
U kratkoročnim performansama, BETA se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.
Informacije o tržištu BETA (BETA)
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Trenutačna tržišna kapitalizacija BETA je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BETA je --, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.
BETA Povijest cijena USD
Raspon promjene cijena u 24 sata:
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BETA (BETA) Povijest cijena USD
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BETA u USD iznosila je --. U proteklih 30 dana promjena cijene iz BETA u USD iznosila je --. U proteklih 60 dana promjena cijene iz BETA u USD iznosila je --. U proteklih 90 dana promjena cijene iz BETA u USD iznosila je --.
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Predviđanje cijena za BETA
BETA (BETA) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BETA u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
BETA (BETA) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)
U 2040. godini, cijena BETA mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
MEXC alati Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka. Želite li znati koju će cijenu BETA dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za BETA za razdoblje 2026–2027 klikom na BETA Predviđanje cijene.
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Ako bi BETA rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko -- do 2027, -- do 2030., -- do 2035. i -- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarne buduće cijene ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljnu godišnju analizu potencijalnih cijena BETA i očekivanog povrata ulaganja.
Koliko je BETA danas?
Cijena BETA danas iznosi --. Pogledajte naš odjeljak Povijest cijena kako biste razumjeli povijest za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana.
Je li BETA još uvijek dobro ulaganje u Hrvatska?
BETA ostaje aktivno trgovana kriptovaluta s kontinuiranim sudjelovanjem na tržištu i razvojem ekosustava. Međutim, ulaganja u kriptovalute poput ulaganja u BETA su inherentno volatilna i trebala bi biti usklađena s vašom osobnom tolerancijom na rizik. Uvijek provedite neovisno istraživanje (DYOR) i razmotrite tržišne uvjete prije donošenja financijskih odluka i ulaganja.
Koliki je dnevni obujam trgovanja za BETA u Hrvatska?
BETA u vrijednosti od -- trgovan je MEXC-u u posljednja 24 sata.
Koja je trenutačna cijena BETA u Hrvatska?
Cijena uživo BETA ažurira se u stvarnom vremenu na temelju globalne aktivnosti trgovanja na glavnim burzama, uključujući MEXC. Tržišne cijene kontinuirano fluktuiraju zbog promjena likvidnosti, obujma trgovanja i općeg raspoloženja. Za pregled najnovije cijene BETA u željenoj valuti, posjetite BETA Cijena za više informacija.
Što utječe na cijenu BETA u Hrvatska?
Na cijenu BETA utječe nekoliko ključnih čimbenika, uključujući cjelokupno raspoloženje na tržištu, obujam trgovanja, tehnološki razvoj i trendove korištenja od strane korisnika. Širi makroekonomski uvjeti poput promjena kamatnih stopa, ciklusa likvidnosti i regulatornih signala također igraju važnu ulogu u kretanju cijena.
Da biste ostali informirani o promjenama na tržištu u stvarnom vremenu i ažuriranjima projekata, posjetite MEXC vijesti za najnovije analize i uvide u kriptovalute.
Koji token ima najveći obujam trgovanja na MEXC-u?
U nastavku su navedeni trenutačno najtrgovaniji tokeni na MEXC-u prema 24-satnom obujmu trgovanja. Cijene i performanse kontinuirano se ažuriraju na temelju podataka s tržišta u stvarnom vremenu.
Najpopularniji token
Cijena
Promjena
BTC
64,187.99
+0.92%
ETH
1,680.44
+1.21%
GOLD(XAUT)
4,205.96
+0.16%
SOL
68.02
+1.16%
ZEC
418.4
+0.06%
Kako mogu postaviti nalog za zaustavljanje gubitka ili uzimanje profita za BETA na MEXC-u?
MEXC podržava naloge za zaustavljanje gubitka i uzimanje profita kako bi se automatski upravljalo rizikom.
1. Idite na odjeljak Spot ili Terminsko trgovanje i odaberite BETA/USDT par.
2. Iz izbornika za vrstu naloga odaberite "Zaustavno ograničenje" ili "Aktivacijski nalog".
3. Postavite svoju aktivacijsku cijenu (razinu koja aktivira nalog) i cijenu izvršenja (cijenu po kojoj će se ispuniti).
4. Potvrdite pojedinosti narudžbe i pošaljite je.
Vaš nalog za zaustavljanje gubitka aktivirat će se ako se cijena BETA krene kretati protiv vaše pozicije, dok se nalog za uzimanje profita automatski izvršava kada dostigne vašu ciljanu razinu profita.
Za detaljne primjere i tutorijale posjetite MEXC Vodič za spot trgovanje
Hoće li cijena BETA ove godine porasti?
Cijena BETA ove bi godine mogla porasti ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Za detaljniju analizu pogledajte BETA (BETA) predviđanje cijena.
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 21:29:01 (UTC+8)
BETA (BETA) Važna ažuriranja industrije
Vrijeme (UTC+8)
Vrsta
Informacije
02-11 14:20:00
Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21
Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00
Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00
Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00
Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00
Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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