bitsCrunch (BCUT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u bitsCrunch (BCUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

bitsCrunch (BCUT) Informacije AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Službena web stranica: https://bitscrunch.com/ Bijela knjiga: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Kupi BCUT odmah!

bitsCrunch (BCUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za bitsCrunch (BCUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 575.48M $ 575.48M $ 575.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.06M $ 15.06M $ 15.06M Povijesni maksimum: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Povijesni minimum: $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 Trenutna cijena: $ 0.01506 $ 0.01506 $ 0.01506 Saznajte više o cijeni bitsCrunch (BCUT)

bitsCrunch (BCUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike bitsCrunch (BCUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BCUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BCUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BCUT tokena, istražite BCUT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BCUT Jeste li zainteresirani za dodavanje bitsCrunch (BCUT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BCUT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BCUT na MEXC-u odmah!

