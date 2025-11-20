BAS Cijena danas

Trenutačna cijena BAS (BAS) danas je $ 0.005032, s promjenom od 18.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BAS u USD je $ 0.005032 po BAS.

BAS trenutačno je na #665 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12.58M, s količinom u optjecaju od 2.50B BAS. Tijekom posljednja 24 sata, BAS trgovao je između $ 0.004321 (niska) i $ 0.008097 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.16763449915565898, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.004194192410779678.

U kratkoročnim performansama, BAS se kretao -1.05% u posljednjem satu i -36.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 836.30K.

Informacije o tržištu BAS (BAS)

Poredak No.665 Tržišna kapitalizacija $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Obujam (24 sata) $ 836.30K$ 836.30K $ 836.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.32M$ 50.32M $ 50.32M Količina u optjecaju 2.50B 2.50B 2.50B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 25.00% Javni blockchain BSC

