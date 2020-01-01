Axiome (AXM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Axiome (AXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Axiome (AXM) Informacije Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Službena web stranica: https://axiome.pro/en Bijela knjiga: https://en.axiomeinfo.org/ Istraživač blokova: https://axiomechain.org/ Kupi AXM odmah!

Axiome (AXM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Axiome (AXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 115.34M $ 115.34M $ 115.34M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Povijesni maksimum: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Povijesni minimum: $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 $ 0.01433629069593638 Trenutna cijena: $ 0.01549 $ 0.01549 $ 0.01549 Saznajte više o cijeni Axiome (AXM)

Axiome (AXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Axiome (AXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AXM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AXM tokena, istražite AXM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AXM Jeste li zainteresirani za dodavanje Axiome (AXM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AXM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AXM na MEXC-u odmah!

Axiome (AXM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AXM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AXM povijest cijena odmah!

AXM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AXM? Naša AXM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AXM predviđanje cijene tokena odmah!

