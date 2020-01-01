Axiome (AXM) Tokenomika

Axiome (AXM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Axiome (AXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Axiome (AXM) Informacije

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

Službena web stranica:
https://axiome.pro/en
Bijela knjiga:
https://en.axiomeinfo.org/
Istraživač blokova:
https://axiomechain.org/

Axiome (AXM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Axiome (AXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 115.34M
$ 115.34M$ 115.34M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 15.49M
$ 15.49M$ 15.49M
Povijesni maksimum:
$ 0.95
$ 0.95$ 0.95
Povijesni minimum:
$ 0.01433629069593638
$ 0.01433629069593638$ 0.01433629069593638
Trenutna cijena:
$ 0.01549
$ 0.01549$ 0.01549

Axiome (AXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Axiome (AXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj AXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja AXM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku AXM tokena, istražite AXM cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

