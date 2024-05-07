AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

ImeAXM

PoredakNo.4506

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju0

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina115,338,411

Stopa optjecaja0%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.3 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.5176546289334678,2024-05-07

Najniža cijena0.012076449762664162,2025-09-09

Javni blockchainAXM

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

