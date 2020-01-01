Avalon (AVL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Avalon (AVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Avalon (AVL) Informacije Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Službena web stranica: https://www.avalonfinance.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.avalonfinance.xyz/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Kupi AVL odmah!

Avalon (AVL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Avalon (AVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.57M $ 20.57M $ 20.57M Ukupna količina: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Količina u optjecaju: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.20M $ 127.20M $ 127.20M Povijesni maksimum: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Povijesni minimum: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Trenutna cijena: $ 0.1272 $ 0.1272 $ 0.1272 Saznajte više o cijeni Avalon (AVL)

Avalon (AVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Avalon (AVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVL tokena, istražite AVL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AVL Jeste li zainteresirani za dodavanje Avalon (AVL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje AVL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati AVL na MEXC-u odmah!

Avalon (AVL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AVL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AVL povijest cijena odmah!

AVL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AVL? Naša AVL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AVL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!