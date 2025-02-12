AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

PoredakNo.818

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)12.97%

Količina u optjecaju161,683,998

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina162,250,000.8

Stopa optjecaja0.1616%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.4376502589895284,2025-02-12

Najniža cijena0.11254797111213097,2025-06-22

Javni blockchainETH

