AVAIL (AVAIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AVAIL (AVAIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

AVAIL (AVAIL) Informacije Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Službena web stranica: https://www.availproject.org/ Bijela knjiga: https://www.availproject.org/whitepaper Istraživač blokova: https://avail.subscan.io/ Kupi AVAIL odmah!

AVAIL (AVAIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AVAIL (AVAIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.40M $ 41.40M $ 41.40M Ukupna količina: $ 10.59B $ 10.59B $ 10.59B Količina u optjecaju: $ 3.46B $ 3.46B $ 3.46B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 126.52M $ 126.52M $ 126.52M Povijesni maksimum: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Povijesni minimum: $ 0.0119158820102893 $ 0.0119158820102893 $ 0.0119158820102893 Trenutna cijena: $ 0.01195 $ 0.01195 $ 0.01195 Saznajte više o cijeni AVAIL (AVAIL)

AVAIL (AVAIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AVAIL (AVAIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AVAIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AVAIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AVAIL tokena, istražite AVAIL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti AVAIL Jeste li zainteresirani za dodavanje AVAIL (AVAIL) u svoj portfelj?

AVAIL (AVAIL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena AVAIL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite AVAIL povijest cijena odmah!

AVAIL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AVAIL? Naša AVAIL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AVAIL predviđanje cijene tokena odmah!

