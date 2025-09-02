Što je AVAIL (AVAIL)

Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3.

AVAIL dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AVAIL ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti AVAIL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o AVAIL na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AVAIL učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AVAIL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AVAIL (AVAIL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AVAIL (AVAIL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AVAIL.

Provjerite AVAIL predviđanje cijene sada!

AVAIL (AVAIL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AVAIL (AVAIL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AVAIL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AVAIL (AVAIL)

Tražiš kako kupiti AVAIL? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AVAIL na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AVAIL u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

AVAIL Resurs

Za dublje razumijevanje AVAIL, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AVAIL Koliko AVAIL (AVAIL) vrijedi danas? Cijena AVAIL uživo u USD je 0.01201 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AVAIL u USD? $ 0.01201 . Provjerite Trenutačna cijena AVAIL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija AVAIL? Tržišna kapitalizacija za AVAIL je $ 41.54M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AVAIL? Količina u optjecaju za AVAIL je 3.46B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AVAIL? AVAIL je postigao ATH cijenu od 0.2439235691578749 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AVAIL? AVAIL je vidio ATL cijenu od 0.012089308039646736 USD . Koliki je obujam trgovanja za AVAIL? 24-satni obujam trgovanja za AVAIL je $ 59.23K USD . Hoće li AVAIL još narasti ove godine? AVAIL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AVAIL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

AVAIL (AVAIL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.