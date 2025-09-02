Više o ATOM

COSMOS Logotip

COSMOS Cijena(ATOM)

1 ATOM u USD cijena uživo:

$4.366
$4.366$4.366
-1.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena COSMOS (ATOM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:02:39 (UTC+8)

COSMOS (ATOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.342
$ 4.342$ 4.342
24-satna najniža cijena
$ 4.597
$ 4.597$ 4.597
24-satna najviša cijena

$ 4.342
$ 4.342$ 4.342

$ 4.597
$ 4.597$ 4.597

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

-1.58%

-1.06%

-0.80%

-0.80%

COSMOS (ATOM) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.369. Tijekom protekla 24 sata, ATOMtrgovalo je između najniže cijene $ 4.342 i najviše cijene $ 4.597, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATOM je $ 44.6955257850945, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.13096252523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATOM se promijenio za -1.58% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COSMOS (ATOM)

No.46

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

466.11M
466.11M 466.11M

--
----

466,109,660
466,109,660 466,109,660

0.05%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

Trenutačna tržišna kapitalizacija COSMOS je $ 2.04B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.89M. Količina u optjecaju ATOM je 466.11M, s ukupnom količinom od 466109660. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.04B.

COSMOS (ATOM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena COSMOS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.04678-1.06%
30 dana$ +0.28+6.84%
60 dana$ +0.186+4.44%
90 dana$ -0.047-1.07%
COSMOS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ATOM od $ -0.04678 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

COSMOS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.28 (+6.84%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

COSMOS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ATOM od $ +0.186 (+4.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

COSMOS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.047 (-1.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena COSMOS (ATOM)?

Pogledajte COSMOS stranicu Povijest cijena sada.

Što je COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje COSMOS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ATOM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o COSMOS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje COSMOS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

COSMOS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COSMOS (ATOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COSMOS (ATOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COSMOS.

Provjerite COSMOS predviđanje cijene sada!

COSMOS (ATOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COSMOS (ATOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti COSMOS (ATOM)

Tražiš kako kupiti COSMOS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti COSMOS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ATOM u lokalnim valutama

1 COSMOS(ATOM) u VND
114,970.235
1 COSMOS(ATOM) u AUD
A$6.64088
1 COSMOS(ATOM) u GBP
3.18937
1 COSMOS(ATOM) u EUR
3.71365
1 COSMOS(ATOM) u USD
$4.369
1 COSMOS(ATOM) u MYR
RM18.43718
1 COSMOS(ATOM) u TRY
179.69697
1 COSMOS(ATOM) u JPY
¥642.243
1 COSMOS(ATOM) u ARS
ARS$6,017.90429
1 COSMOS(ATOM) u RUB
351.96664
1 COSMOS(ATOM) u INR
384.42831
1 COSMOS(ATOM) u IDR
Rp71,622.93936
1 COSMOS(ATOM) u KRW
6,084.92475
1 COSMOS(ATOM) u PHP
249.38252
1 COSMOS(ATOM) u EGP
￡E.212.02757
1 COSMOS(ATOM) u BRL
R$23.72367
1 COSMOS(ATOM) u CAD
C$5.98553
1 COSMOS(ATOM) u BDT
530.96457
1 COSMOS(ATOM) u NGN
6,690.64291
1 COSMOS(ATOM) u COP
$17,546.16614
1 COSMOS(ATOM) u ZAR
R.76.93809
1 COSMOS(ATOM) u UAH
180.74553
1 COSMOS(ATOM) u VES
Bs637.874
1 COSMOS(ATOM) u CLP
$4,224.823
1 COSMOS(ATOM) u PKR
Rs1,237.99984
1 COSMOS(ATOM) u KZT
2,351.43949
1 COSMOS(ATOM) u THB
฿141.16239
1 COSMOS(ATOM) u TWD
NT$133.77878
1 COSMOS(ATOM) u AED
د.إ16.03423
1 COSMOS(ATOM) u CHF
Fr3.4952
1 COSMOS(ATOM) u HKD
HK$34.03451
1 COSMOS(ATOM) u AMD
֏1,668.17158
1 COSMOS(ATOM) u MAD
.د.م39.23362
1 COSMOS(ATOM) u MXN
$81.43816
1 COSMOS(ATOM) u SAR
ريال16.38375
1 COSMOS(ATOM) u PLN
15.85947
1 COSMOS(ATOM) u RON
лв18.91777
1 COSMOS(ATOM) u SEK
kr41.02491
1 COSMOS(ATOM) u BGN
лв7.25254
1 COSMOS(ATOM) u HUF
Ft1,474.49381
1 COSMOS(ATOM) u CZK
91.09365
1 COSMOS(ATOM) u KWD
د.ك1.332545
1 COSMOS(ATOM) u ILS
14.63615
1 COSMOS(ATOM) u AOA
Kz3,982.64933
1 COSMOS(ATOM) u BHD
.د.ب1.642744
1 COSMOS(ATOM) u BMD
$4.369
1 COSMOS(ATOM) u DKK
kr27.83053
1 COSMOS(ATOM) u HNL
L114.29304
1 COSMOS(ATOM) u MUR
200.1002
1 COSMOS(ATOM) u NAD
$76.71964
1 COSMOS(ATOM) u NOK
kr43.64631
1 COSMOS(ATOM) u NZD
$7.38361
1 COSMOS(ATOM) u PAB
B/.4.369
1 COSMOS(ATOM) u PGK
K18.48087
1 COSMOS(ATOM) u QAR
ر.ق15.90316
1 COSMOS(ATOM) u RSD
дин.437.03107

COSMOS Resurs

Za dublje razumijevanje COSMOS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena COSMOS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COSMOS

Koliko COSMOS (ATOM) vrijedi danas?
Cijena ATOM uživo u USD je 4.369 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATOM u USD?
Trenutačna cijena ATOM u USD je $ 4.369. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COSMOS?
Tržišna kapitalizacija za ATOM je $ 2.04B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATOM?
Količina u optjecaju za ATOM je 466.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATOM?
ATOM je postigao ATH cijenu od 44.6955257850945 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATOM?
ATOM je vidio ATL cijenu od 1.13096252523 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATOM?
24-satni obujam trgovanja za ATOM je $ 4.89M USD.
Hoće li ATOM još narasti ove godine?
ATOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:02:39 (UTC+8)

Glavne novosti

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

