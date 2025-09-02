Što je COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS (ATOM) Tokenomika

COSMOS Resurs

Za dublje razumijevanje COSMOS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COSMOS Koliko COSMOS (ATOM) vrijedi danas? Cijena ATOM uživo u USD je 4.369 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ATOM u USD? $ 4.369 . Provjerite Trenutačna cijena ATOM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija COSMOS? Tržišna kapitalizacija za ATOM je $ 2.04B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ATOM? Količina u optjecaju za ATOM je 466.11M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATOM? ATOM je postigao ATH cijenu od 44.6955257850945 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATOM? ATOM je vidio ATL cijenu od 1.13096252523 USD . Koliki je obujam trgovanja za ATOM? 24-satni obujam trgovanja za ATOM je $ 4.89M USD . Hoće li ATOM još narasti ove godine? ATOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

