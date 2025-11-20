Aspecta Cijena danas

Trenutačna cijena Aspecta (ASP) danas je $ 0.03848, s promjenom od 0.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASP u USD je $ 0.03848 po ASP.

Aspecta trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ASP. Tijekom posljednja 24 sata, ASP trgovao je između $ 0.03654 (niska) i $ 0.04137 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ASP se kretao -1.24% u posljednjem satu i -10.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 127.41K.

Informacije o tržištu Aspecta (ASP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 127.41K$ 127.41K $ 127.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

