ASML Holding NV Cijena danas

Trenutačna cijena ASML Holding NV (ASMLON) danas je $ 1,058.87, s promjenom od 2.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASMLON u USD je $ 1,058.87 po ASMLON.

ASML Holding NV trenutačno je na #1861 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.58M, s količinom u optjecaju od 1.49K ASMLON. Tijekom posljednja 24 sata, ASMLON trgovao je između $ 995.07 (niska) i $ 1,066.51 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2,122.6903372342513, dok je rekordna najniža cijena bila $ 732.0144981577465.

U kratkoročnim performansama, ASMLON se kretao -0.58% u posljednjem satu i +1.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 78.52K.

Informacije o tržištu ASML Holding NV (ASMLON)

Poredak No.1861 Tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Obujam (24 sata) $ 78.52K$ 78.52K $ 78.52K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Količina u optjecaju 1.49K 1.49K 1.49K Ukupna količina 1,491.70786682 1,491.70786682 1,491.70786682 Javni blockchain ETH

