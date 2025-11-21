Na temelju vašeg predviđanja, ASML Holding NV bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,010.01 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, ASML Holding NV bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,060.5105 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za ASMLON je $ 1,113.5360 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za ASMLON je $ 1,169.2128 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ASMLON u 2029. je $ 1,227.6734 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ASMLON u 2030. je $ 1,289.0571 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena ASML Holding NV mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 2,099.7382.

U 2050. godini, cijena ASML Holding NV mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 3,420.2523.